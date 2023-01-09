食物保鮮｜牙籤+橡筋3步成包裝封口神器　密封效果強解開只需1秒

運用日常接觸到的小工具牙籤和橡筋，簡單3步隨即變成封口神器，密封效果不比封存夾差，大大小小的開口繞幾圈即封好，而且當要再次打開包裝時，只需1秒便搞掂！

攝影：余曉彤



牙籤橡筋成封口工具

吃不完的零食麵包、用剩的麵粉、調味料等均需要把開口封實，避免受潮影響品質。儘管市售的封口夾提供多種尺寸，但包裝袋的材質厚身，夾子未必能夠完全把開口封好。日本網民在Twitter分享單靠牙籤和橡筋演變成為包裝袋封口的工具。筆者嘗試過後認為此方法讓人嘖嘖稱奇，個人認為用法比封口夾更好，至少用久了牙籤和橡筋也不會變形，且售價比封口夾便宜，不妨一試。

日本網民在Twitter分享不用封口夾，單靠牙籤和橡筋隨即成為包裝袋封口的工具。

請按圖看操作步驟：

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密封效果強倒立不漏 解開時小心橡筋彈走

牙籤與橡筋的密封效果比預期中好，示範的是一包已開封的麵粉，把開口紮好後倒立，袋中的麵粉完全不漏，的確令人感到放心。而且任何大小的開口都能妥善地封好，不像封口夾般需按照封好的大小而選擇不同的尺寸。

唯獨有一點需留意，解開時建議用手指公先按實牙籤與橡筋交叉位置，其後慢慢拔出。因橡筋在拉扯後彈力會增強，假如快速解開會令橡筋彈走，故先按實再拉出才為上策。

繞紮時比單純用橡筋更為方便，包裝袋倒立亦不漏。

資料來源：Twitter@goofy3144