素食賀年糕2023｜蘿蔔糕蓮藕糕精選10款素糕　3款素盆菜矜貴足料

農曆新年將至，2023年為癸卯兔年。今年早過年，賀年糕點在聖誕後已傾巢而出，承接濃厚的節日氣氛。素食賀年糕點，兼具養生保健元素，向來帶領健康潮流。我們精選了以下10款素食賀年糕點，品牌包括富豪國際酒店集團、帝港酒店集團、奇華餅家、國金軒、Green Common、The Cakery；並有色香味俱全的的素食盆菜。



富豪國際酒店集團（富豪香港酒店、富豪九龍酒店、麗豪酒店）

「金玉滿堂素糕」$228-日本南瓜、日本花菇、雲南乾牛肝菌、髮菜等層層交織，香味十分誘人。「椰汁桃膠蓮子糕」$228-無須蒸煮，桃膠是美顏佳品，搭配椰汁、蓮子做成凍糕，滋潤養心。可於Regal Hotels 網上商店訂購。

富豪國際酒店集團各式賀年糕， 「金玉滿堂素糕」、「椰汁桃膠蓮子糕」$228。

「上珍菌原隻素鮑齋盆菜」網店價$938-南乳汁、雲南羊肚菌、榆耳菌、黃耳菌配花菇，低脂、高蛋白、高纖兼高膠質，飄香惹人垂涎，供6位用。盆菜備有外賣自取及餐廳堂食，1月15日或之前於網上商店預訂，免費贈椰汁年糕$258，盆菜於網上商店提早三天前預訂。

富豪國際酒店集團「上珍菌原隻素鮑齋盆菜」網店價$938

查詢︰

富豪機場酒店：2286 6238

富豪香港酒店：2837 1748

富豪九龍酒店：2313 8681

麗豪酒店：2132 1011

麗豪航天城酒店：3556 3208

帝港酒店集團（帝都酒店、帝京酒店、帝景酒店、帝逸酒店、Royal Delights by Royal Hotels）

「遠年陳皮黑糖紅豆糕」*$178 ($198)-全新口味的素糕，以遠年陳皮配暖身的黑糖及老薑等而成，並有粒粒紅豆，甜而不膩。「五穀豐收發財蓮藕糕」*$169 ($188)-鮮冬菇、靈芝菇、雞髀菇大添馥郁菇菌香味，摻入脆口的蓮藕及五穀米等，令口感更為豐富。「雙星報喜素年糕禮盒」*$304($338)-同時享有紅豆糕、蓮藕糕的雙重滋味。

*1 月15日或之前 訂購，享提前預訂優惠。

查詢︰

帝都酒店︰ 2694 3920

帝京酒店︰ 2622 6256

帝景酒店︰3716 2898/ 3716 2651

帝逸酒店︰3653 1113

Royal Delights by Royal Hotels︰2865 1868

奇華餅家

全新蛋奶素「低糖合桃南瓜糕」$120-將新鮮南瓜打磨成蓉，與100%純海藻糖、木薯粉、糯米粉、椰漿等混和，加入原粒大合桃，清甜、軟糯、煙韌。南瓜的金黃色為新年更添喜慶。

奇華餅家 低糖合桃南瓜糕 （長方形550克）$120

另有其他賀年餅食，包括蛋卷、土鳳梨酥、鳳梨金酥、蝴蝶酥、杏仁條、鳳凰卷、花生糖、熊貓曲奇、牛油曲奇禮盒，大家亦可在網店選購，購物折扣後滿$380，享免本地運費。

查詢︰各奇華餅家門市

延伸閱讀︰【電飯煲食譜】南瓜糕金黃喜慶 免睇火不黐底一煲過超方便！

電飯煲南瓜糕（尹嘉蔚攝）

按圖睇食譜︰

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國金軒

「金箔山楂柑桔糕」$380-山楂健脾解膩，配清香柑桔，酸甜生津；綴以日本金箔添矜貴。禮券於ifc中環分店、The Mira尖沙咀分店及Mira eShop同時發售。

國金軒 「金箔山楂柑桔糕」$380

查詢︰

ifc 5361 3070 / 2393 3933

The Mira 2315 5885 / 2315 5222

延伸閱讀︰【紅棗糕食譜】棗香椰香完美融和 清香煙韌不黏牙新年必吃

紅棗糕（尹嘉蔚攝）

按圖睇食譜︰

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Green Common

「黃金滿Oat」南瓜薑黃紅藜麥燕麥奶年糕 $148-以超級食品薑黃、藜麥製作，加南瓜、燕麥奶，比一般傳統年糕的滯膩感少。「膳意迎人」新豬肉 XO醬紅藜麥蘿蔔糕$148-素XO醬、新豬肉、紅藜麥、鮮蘿蔔、猴頭菇、香菇，清新蘿蔔香之中帶微辣，口感紮實。

「福氣滿滿素盆菜」$698-20款營養豐富的純素食材，包括新豬肉年糕福袋、新豬肉豆腐肉丸、芝麻植物牛肉片、白花菇、白靈菇、黃耳、猴頭菇、枝竹、雞樅菌、鮮松茸、西蘭花、竹笙、芋頭、白蘿蔔、娃娃菜、紫番薯、綠皮南瓜角、紅棗、杞子、鼠耳。供4至6人享用。送貨或自取：即日-2月5日（免運費、需於3日前預訂）。

Green Common 純素盆菜 新春價$698

自取地點只限於只限於將軍澳、觀塘、荃灣及尖沙咀海港城分店換領換領。



查詢︰

門市及一般查詢：3855 5100

網店相關查詢：6450 7605

The Cakery

以提供純素餐飲為主，今年有DOUBLE HAPPINESS PUDDINGS SET（一組兩件） $238-「馬蹄糕」，爽口馬蹄配棗紅棗片糖、金箔，簡單而高貴。另有「蘿蔔糕」-素鮑魚、香菇、黑木耳、醃白蘿蔔、薑等食材補益美顏。

The Cakery DOUBLE HAPPINESS PUDDINGS SET（馬蹄糕+蘿蔔糕） $238

查詢︰

Landmark︰6683 3833

Lee Garden︰2816 1838

City'Super ifc Mall︰2234 2804

Pacific Place︰5998 2900

如心酒店集團

「吉品如意齋盆菜」-素鮑魚、齋雞、榆耳、本菇、草菇、北菇、雲耳、雪耳、素千層、髮菜球、竹笙、大紅棗、白蓮子、麵根、小棠菜、西蘭花共16款食材，香濃惹味。$598/4位用；$838/6位用；$1628/12位用。

如心酒店集團「吉品如意齋盆菜」$1628/12位用

自取地點及查詢︰

荃灣西如心酒店︰2280 2923

南灣如心酒店︰ 3968 8833

銅鑼灣如心酒店︰5638 5729

九龍東如心酒店 ︰3968 8222