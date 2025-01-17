紅棗糕食譜｜養顏補血紅棗糕 清甜煙韌簡易做法　錯1步紅棗易變酸

撰文：尹嘉蔚
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新年必吃糕點，寓意步步高升，紅棗糕是蘿蔔糕、芋頭糕及馬蹄糕以外，廣受歡迎的糕點。自家製的紅棗糕，可以控制糖及油的多寡，最需要耐性是壓棗蓉取紅棗水的過程，其他步驟算是簡單。

紅棗糕食譜｜紅棗糕椰汁糕相間　錦上添花更具層次

紅棗可養顏補血，入饌鹹甜皆宜，然而多數人喜歡甜食煲糖水及製棗糕。柔韌清甜的蒸紅棗糕，棗香沁人心脾，紅潤晶瑩的外表，感覺大方喜慶，漸漸地更成為賀年糕點。承創意發揮，在紅棗層之外，摻入椰汁糕，梅花間竹的心思令紅棗糕錦上添花更具層次，棗香及椰香完美融和非常匹配。

紅棗糕有紅棗層外，加入椰汁層，梅花間竹的口味令紅棗糕錦上添花更具層次。

紅棗糕食譜｜紅棗先煲後焗　避免久煮變酸

初嘗自製紅棗糕，當中最考耐性是反覆將紅棗壓成蓉取紅棗水，為了更節省時間，不妨購買已去核的紅棗。加水慢火煮紅棗10分鐘，再蓋起焗10分鐘，因為紅棗在不停加熱的狀態下易變酸，因此關火後蓋起焗紅棗，既令紅棗變腍同時令水分沾上紅棗味。千萬別丟掉焗紅棗的水，當壓紅棗蓉的水分不夠時，可以用煮紅棗的水補充，之後製糕的過程便簡單很多了。簡單流程：煮紅棗、濾棗水、煮糖水、拌勻糕粉、將糖水注入粉拌勻、隔篩過濾、拌油、倒糕漿入模蒸熟。

紅棗糕食譜
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食譜

紅棗糕（蒸）
材料 紅棗層材料：紅棗120克、水500毫升、片糖70克、馬蹄粉120克、木薯粉120克、油1茶匙、鹽少許
椰汁層材料：椰汁100毫升、水100毫升、冰糖50克、馬蹄粉50克、木薯粉70克、油1茶匙、鹽少許
做法 1.將紅棗剪細，放入鍋內，加水，慢火煮10分鐘後熄火，燜焗10分鐘。
2.將紅棗放入網篩中擠出紅棗水。
3.擠出的紅棗水連同煮紅棗的水（共需要250毫升）倒回鍋中，加片糖煮溶。盛起待涼備用。
4.冰糖加水大火煮溶後轉慢火，倒入椰漿拌勻後熄火。盛起待涼備用。
5.各自預備兩份木薯粉、馬蹄粉及鹽拌勻。
6.一份倒入紅棗糖水，拌勻後過篩至無粉粒後，加油拌勻。

7.一份倒入椰汁糖水，拌勻後過篩至無粉粒後，加油拌勻。
8.大火煲滾水後，轉慢火，先將紅棗層倒入模具，蒸5分鐘。
9.倒入椰汁層，慢火蒸5分鐘，餘下的重複步驟至倒完粉漿。
10.最後一層蒸10分鐘後熄火取出，待涼後脫模完成。

健康小貼士：

古老諺語說紅棗：「每天吃三棗，青春不顯老」，另外《本草綱目》記載︰「紅棗氣味甘平，安中養脾氣、平胃氣…補少氣、少津液、補腎健腦。」不過，易腹脹、常出現眼腫腳腫、經血量多及患糖尿病者勿吃過量。

如果想簡單一點，不用層層相間，可以參考以下花花型紅棗糕做法，懶人最啱！

攝錄：劉晴、王夕子
攝影︰劉晴、尹嘉蔚
剪接：李賢華

【紅棗糕食譜】軟糯清香花俏造型簡單易做　香甜秘訣全靠2種糖！

花花紅棗糕食譜

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