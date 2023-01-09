新年發財食譜｜生菜包+髮菜蠔豉+抄手+發糕　恭喜發財來源有解

賀年發財食譜動手做，很多人祈願新一年能發達，自古以來最啱聽的祝賀語可能是「恭喜發財」，大家甚至將願望寄託在各式過年食品上，生菜、髮菜、發糕與脹卜卜的餃子均有賺大錢的寓意。點解過年例必講「恭喜發財」？這有趣的由來源自老廣州。



「恭喜發財」起源

每逢農曆新年，逢人見面講句「恭喜發財」，禮多人不怪，好口常開，利是逗來。恭喜發財是華人在農曆新年中講得最多的賀詞，這賀詞起源於廣州，最廣為人傳的是在外國人記載中國風俗的書《洋人在廣州》之中，清朝時廣州有地方稱「十三行」，當時「洋務運動」興起，很多外國商人到廣州經商、辦洋行，招聘不少中國人到洋行打工。每逢過年，靠洋務搵食的中國人，絡繹不絕地到洋人的商館裏拜年，打拱作揖，口念「恭喜發財」。據推測，洋行發給中國僱員的薪酬，跟洋行每年利潤高低相聯，生意好，薪金就多些。所以祝僱主發財，也就是在心中祝自己在新年賺多點錢，改善生活。

寓意發財食物 生菜髮菜發糕

免年將至，大家有何新年願望？可能係新一年更好運，賺更多錢抗通脹，加薪但唔加辛，口罩令再見並再也不見。年紀又大一歲，躊躇人生有幾多可能性？抑或目標已定？新年願人人齊齊整整、喜樂安康，找到自己理想並能忠於所想。

素鬆生菜包

生菜包；生財包，意頭極好，醒胃的前菜烹調簡單，餡料自由選配。在廣州芳村也有生菜包、生菜會迎生氣。每年農曆正月廿六日是觀音開庫日，人們去觀音廟參拜求財求子，吃生菜包是不可缺少的活動，祈求「生財」人財兩旺。

素鬆生菜包是非常容易的齋菜，喜歡甚麼餡便放上甚麼，生菜諧音「生財」寓意財源廣進。（尹嘉蔚攝）

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髮菜蠔豉燜冬菇

髮菜蠔豉的諧音發財好市，最傳統的新年菜，祈福、圍爐都常見到的一道賀年名菜。髮菜用20分鐘便浸軟，加些少油搓沖水更柔滑，在菜式快起菜時的前15分鐘放入燜。細隻蠔豉不用預先蒸，大隻蠔豉蒸15分鐘再燜。

髮菜蠔豉燜冬菇（李賢華攝）

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素紅油抄手

紅油抄手屬於川菜，紅油是辣油，抄手指雲吞，據說四川雲吞的包法，好像將雙手交叉「抄」在衣袖裡的動作，故名「抄手」，說白了即是餃子。餃子是北方人的年夜飯傳統，象徵吉祥如意。由於形狀似元寶，在春節吃餃子取「招財進寶」之音。 包餡入餃子，寓意將各種吉祥及喜氣包到餡內，期盼新一年更好。

素紅油抄手（馮嘉雯攝）

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發糕

非常簡易的發糕食譜，用30分鐘發到「笑」。發糕在閩南語中稱發粿，客家人稱為發粄，是傳統的過年食品，也會用於祭祀及饋贈。發粿的諧音發財、高升之意，客家人稱發糕上的裂痕為「笑」。發糕發得愈大，「笑」痕愈深，象徵新一年運勢愈好。

發糕（尹嘉蔚攝）

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