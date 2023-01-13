長壽飲食｜食少啲長命啲？研究指控制熱量延緩老化 5食物加速衰老

吃得少，可以活得久？台灣陽明交大團隊1項最新研究顯示，平均生命週期只有2星期的線蟲，每天只要少吃一些，壽命可延長到3到4個星期，幾乎為1倍。另在節食過程中，發現影響老化的重要蛋白質，可促進細胞自噬作用，以及延緩老化。



台灣陽明交大生化暨分子生物研究所教授許翱麟表示，線蟲為生活於土壤中的非寄生蟲只有0.1公分，相較於小鼠等哺乳動物較長的生命週期，生命週期短，又能大量繁殖，且重要基因與人類幾乎無異，因此成為科學界研究老化的首選。

相關文章：凍齡飲食｜營養師推8種營養抗衰老 1種抗氧化物比維他命E多50倍!👇👇👇

+ 11

該項研究證實，當線蟲被餵食較少的大腸桿菌時，SAMS-1蛋白酶表現較少，影響了組蛋白的甲基化，讓自噬作用的下游基因得以轉錄；反之，正常飲食的線蟲，在SAMS-1蛋白酶正常表現下，自噬作用就不明顯，這讓科學界一窺飲食限制與自噬作用之間分子機轉。

許翱麟解釋，細胞原本就具有自噬作用，清除受損的細胞，促進細胞自我再生，如果飲食限制，減少熱量，自噬作用功能就更為明顯。

許翱麟提到，此研究進一步發現，飲食限制可以調控自噬作用相關基因轉錄因子TFEB及FOXA的活性，提高線蟲肝腸細胞自噬作用的表現，成果發表於《自噬》（Autophagy）國際期刊。

相關文章：凍齡｜避免5大加速衰老食物 李若彤黎姿逆齡女星登五奔六冇有怕👇👇👇

+ 14

「飲食限制是延緩老化的有效方法之一」許翱麟說，現在已經發現在節食過程中影響老化的重要蛋白質，下一步就可設計抗老化藥物標的，如果成功，不用辛苦節食，也能延緩老化的方法。

許翱麟指出，適當限制飲食，可提升細胞修復機制，例如，在食物資源不足時，熱量攝取不足，此時細胞將優先將資源用於修復，以提高生存的機率，而非繁衍下一代，以符合生命演化的邏輯。

延伸閱讀：

疫情下皮膚症狀都是長新冠惹禍？ 皮膚科醫師破除迷思

沒三高也中風！ 別忽略「心房顫動」引發心悸胸悶手麻

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」