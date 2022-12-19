抹茶營養｜增記憶護心抗衰老8好處　營養師教這樣攝取抹茶才有效

抹茶是非常健康的一種飲品，因抹茶含有豐富的營養素，而且外觀鮮綠、味道甘美，現在廣受全世界的喜愛。



而且現在不只拿來單純的飲用，還加在各式各樣的甜點或花式飲料裡，如抹茶拿鐵、抹茶冰沙、抹茶蛋糕、抹茶湯圓等等，廣受大人小孩的喜愛。營養師表示，抹茶好處多多但是是指無糖抹茶。

台灣營養師高敏敏在Facebook分享，抹茶是無糖無熱量的健康食品，現在有許多店家會加工成甜點或飲品，但其實抹茶本人是擁有許多好處的，對此高敏敏列出八項。

抹茶8大好處（按圖看清👇👇👇）

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1. 養顏、抗衰老

抹茶富含兒茶素和茶多酚，擁有超強抗氧化力，幫助養顏、抗衰老之外，也能減少細胞受損，預防慢性疾病。

2. 護「心」

抹茶裡的活性成分，能降低心血管疾病風險。

3. 提高記憶力

茶胺酸、兒茶素、咖啡因皆能提升注意力和工作效率。

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4. 除口臭

幫助口腔保持清新感、有茶芬芳。

5. 降低膽固醇

抹茶營養成分與綠茶相仿，幫助調節血脂肪。

6. 減緩焦慮

茶胺酸具有穩定情緒及釋放壓力的功效就可以幫忙減緩焦慮，工作開會忙碌焦慮之餘，來杯抹茶試試看紓緩效果。

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7. 燃脂更加倍

咖啡因提升新陳代謝。

8. 抗發炎

強大的抗氧化力不用多說，幫助對抗自由基、抗發炎。

高敏敏提醒，抹茶雖好處多多，但是在食用糖分過高的抹茶點心或飲品時，要記得適量並且運動，才不會造成身體過多的負擔，另外，高敏敏建議，抹茶製品偶而吃一次是沒問題的，平時還是以無糖抹茶、日式煎茶為主，才不會讓身體橫向發展。

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