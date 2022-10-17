護肝｜常放屁口臭黑眼圈11傷肝徵狀　中醫護肝4招多吃菠菜抗衰老

現代人熬夜已是家常便飯，無論是聚會、加班、看劇，或是想擁有自己獨處時間，總之不到半夜是不會睡覺的！



對此，台灣中醫師謝彌堅表示，長時間熬夜影響最大的就是排毒功能的「肝」，實在不可不慎！

11個意想不到的肝臟求救訊號（按圖👇👇👇）

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11個意想不到的肝臟求救訊號

謝彌堅指出，民眾若發現臉色粗糙蠟黃、黑眼圈、掉髮多、粉刺增多、口苦、嘴臭、吃東西無味、常放屁、脹氣、排便不易、大便乾燥等，都很有可能是肝出了問題，「很多現象看似小事，但是代表要多注意肝臟健康」。

謝彌堅提醒，肝若乾淨，除了身體狀態好，臉也才會乾淨，也才能由內而外散發美麗，尤其肝是人體的排毒工廠，「肝不好是無法正常排毒的」，毒素更會一直留在體內，導致再美的外表、再健康的身體，也都會變醜又不健康。

6種吃出來的癌症（按圖👇👇👇）

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養肝4招

謝彌堅建議，養肝不是小事，護肝更不是難事！民眾不妨利用4個調養小方法，養肝護肝，堅持執行自然能維護肝臟健康，同時可以散發無暇靚肌。

1. 按時休息

儘量不要熬夜。

2. 泡腳

無論是泡腳或泡澡，都能促進全身血液循環，也能對肝臟有幫助。

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3. 深呼吸

盡量用鼻子呼吸，而不要使用嘴巴呼吸，呼吸時也要保持柔和、均勻、深長、緩慢。

4. 食補

建議可以多食用綠色食物，如菠菜、西蘭花、茼蒿（皇帝菜）、蘆筍等，能夠促進肝氣循環，還能延緩老化。

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