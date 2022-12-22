健康飲食｜不想身體長黴菌要增強抵抗力！4類食物調養體質強身體

別以為冬天不會有香港腳！最近雨下不停，是孳長黴菌的理想條件，尤其天冷乾不了，許多長時間穿鞋的上班族和學生，多有香港腳好發的困擾。如何避免香港腳上身？台灣營養師陳葳提醒，尤其濕熱體質最容易有香港腳，她傳授5大健康飲食小秘訣，幫身體吃出最佳防護力。



「濕熱體質」吃錯恐養香港腳

香港腳致病菌為皮癬菌，而皮癬菌主要分為三大類：毛癬菌 、表皮癬菌、及小芽孢菌，而香港腳感染最容易在黑暗溫暖潮濕的環境中發生外，也會從體質濕熱的人下手，尤其濕熱體質的人，有濕熱內蘊，面垢油光、口苦、苔黃膩等濕熱表現為主要特徵，陳葳表示，濕熱體質的人，飲食上也要十分注意，絕對要遵守3大原則，避免過於油膩、含有酒精、辛辣食物。

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哪些食物最好不要多吃？陳葳舉例，像是牛肉、烤炸、辣、酒、花生、芒果、茄子、芋頭等，都會加重濕熱證，讓腳底黴菌更嚴重。若再加上吃太多熱性食物，或是悶熱的環境，濕熱體質就慢慢形成，因此治療過程中必須要忌口，才不會讓療效打折扣！

飲食調養要領

平時可以怎麼吃，幫自己增加抵抗力，讓身體保持防護力，黴菌不容易上身？陳葳表示，民眾可以多攝取一些富含維他命B雜，還有一些粗糧食品以及蔬菜水果等，幫助自己增強抵抗力！陳葳分別從4大類食物，列出建議清單如下：

1. 水果

提子、梨、蘋果、奇異果、番石榴、木瓜等維他命C豐富。

2. 深色葉菜類

微量營養素也較為豐富，例如番薯葉、通菜。

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3. 肉類

豬肉、豬潤（豬肝）、雞蛋。

4. 主食

全麥製品、小麥、粟米、小米。

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