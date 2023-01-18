長壽飲食法｜24節氣養生4關鍵平衡陰陽　冬宜烤燉吃根莖抗負能量

每年新年，除了「恭喜發財」，大家常彼此祝願「身體健康」。健康的體魄是長壽的資本，是達成理想願望的後盾，因此平日的飲食習慣對投資健康均十分重要。食物除了牽涉營養價值，還有陰陽屬性，進食後身體給予的即時反應是溫暖？抑或是寒冷？就大概領略到食材相對上是陽還是陰。如講究以食物來養生及補益身體的人，了解食物及烹調手法的陰陽平衡，對構建更佳的精神面貌，更強健的身型與體格皆有裨益。

採訪、攝影︰尹嘉蔚



「小寒節氣餐桌」從中學習生活餐桌美學及養生之道。

廿四節氣 人體狀態與大自然同調

立春秋分，夏至冬雪，如果細心察覺身體的狀態，有時會與大自然同調。一年有廿四節氣，與我們身體息息相關。春分，春雨綿綿，大地萬物滋生，人的身體開始犯「春困」感覺怠倦；大暑，盛陽焰夏，身體感燥熱火旺；寒露，熱與冷交替，風乾物燥，開始出現皮膚嘴唇乾燥；小寒，意味天氣寒冷，身體想蜷縮防寒，陰性的能量擴散。人作為大自然的一部分，也有陰、陽轉換的改變，萬物最佳的狀態皆為平衡，以食材及烹調的陰陽屬性來平衡氣候帶給人體的變化，身心平衡，身體才知悟舒適。

節氣餐桌 認識長壽飲食法

記者探索一趟「新年節氣餐桌」，感受「悅性飲食」與餐桌美學的體驗。由漢方草本茶揭開序幔，再步入主題定食︰松茸菌菇湯、前菜柚子蘿蔔、涼拌海帶、金平黑藻蓮藕、豆腐伴味噌芝麻醬；再到主菜︰牛肝菌味噌奶油糙米飯、西京燒銀鱈魚、烤根莖蔬菜，並以黑芝加麻葛根布丁伴蜜漬黑豆甜品作結。素日覺得平凡的食物，當專心慢慢地細嚐，感覺是與別不同。味蕾在享受食物，身心在享受放鬆，體會節氣養生與認識長壽飲食法的理念。

生活美學家兼SP Simply Pleasure & Smile Yogurt創辦人關琬潼Shadow（左），中醫高級食療調理師廖梓桃Jennifer（右），兩位志趣相投，推廣「生活．養生．美」，創作健康食譜與眾分享。

席間認識了兩位溫婉嫻淑的女子，一位是生活美學家兼SP Simply Pleasure & Smile Yogurt創辦人關琬潼（Shadow），另一位是中醫高級食療調理師廖梓桃（Jennifer）。她們由西班牙舞Flamenco而展開友誼，大家對烹飪、食材、擺盤、養生、花藝等範疇志趣相投。Shadow更是元祖級的食物造型師（Food stylist），早早已為餐飲業界、廣告拍攝等專責食物擺盤及造型設計方案。

按圖有「新年節氣餐桌」的餐點內容（按節氣季節不同轉換餐單）︰

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長壽飲食法 與身體對話的養生美學

從Shadow與Jennifer的分享中了解，長壽飲食法（Macrobiotic Diet）跟節氣及大自然息息相關。春生、夏長、秋收、冬藏，24節氣為農耕收成總結出寶貴經驗，自古以來農作物隨節氣規律來種植和生產，所以當季產的食物對身體最有益。日本食物療法專家櫻澤如一在30年代已提出長壽飲食法，糅合西方營養學及傳統中醫思維，主張以宏觀的角度看生命，講究生活注重及自然調和。調節食物的陰陽能量以達到身體平衡，身心就自然健康。其中的學問還包括生活方式、健康烹飪、養生飲食、食物療法、調味料的天然發酵等，簡言之用天然及少加工的食物（例︰全穀物、當季食材等）來取締過度精工的食物（例︰白糖、人工添加劑等）以滋養身體，是深受日本人歡迎的飲食習慣，而且適合東方人實踐。

長壽飲食法中提到4大關鍵：

1.一物全體（Wholefood）: 講求天然全穀物和食材，吃整全的食物，視每個食材為完整的「生命」，舉例如白蘿蔔，從葉、皮和根，盡可能將其全部保留並進食，因為每個食材的整體皆處於陰陽調和，是相對平衡的狀態，密不可分。

2.陰陽平衡（Yin-Yang balance）: 用天然和簡單烹飪方法調節食物的陰陽性，食物本身及烹飪方式亦有關連。

3.身土不二（Seasonal and local）: 順應自然，吃當地當季蔬果。

4.天然有機（Natural and organic）: 不用白糖和人工添加劑等食材。

寒冬吃根莖類 盛夏吃瓜果消暑調和陰陽

Jennifer補充從食材配搭至烹調方式，長壽飲食法的養生理念是隨每季、每人、當下而順應調節。對當下所有保持覺知，並把覺知帶進生活。舉例在寒冬，身體覺知寒冷，此時宜多吃陽性的食材，南瓜、芋頭、番薯、蓮藕、蘿蔔……因為根莖類食物積蓄了大地的能量，屬偏剛、偏陽，有助身體產熱保暖。而燉、燜、烤，接觸明火及加熱的時間較長，也屬偏陽的烹調，適合陰寒的冬令時分進食，使身體吸取「火」的能量來生熱。

主菜-牛肝菌味噌奶油糙米飯，糙米即玄米，亞洲食材以西日式混搭烹調手法處理，加入味噌、豆奶、牛肝菌、一起烹製。有別於一般人認為糙米會很難消化，這道糙米飯口感軟糯。

至於涼拌、快烚等加熱時間短，適合盛陽赤夏時享用來消暑祛火。很多瓜果也在夏季盛產，在長壽飲食法的陰陽理論上，瓜果是屬於相對陰性的食物，有助身體放鬆及降溫。在夏季，身體的陽氣比較充足及偏向剛陽，如︰炎熱、緊張。此時吃當季的瓜果，可為身體帶來平衡及舒服。相反，若在冬季繼續吃瓜果，可能會加重身體陰性的狀態，導致體寒、血液循環不通等問題。故此，要順季而食。

然而，食物沒有絕對的陰，也沒有絕對的陽。好像吃了白蘿蔔，如果身體感到溫暖，就是相對上吃了偏陽的食物；但假如平日的體質屬剛陽，吃白蘿蔔、牛、雞等之後感到更燥熱，便應減吃，改吃稍陰的食物來收儉陽氣。因此，要順時而息，覺知身體感受。

長壽飲食法 可融入生活滋養生命

談到Jennifer學習長壽飲食法的源起，是她當初吃素時，忽視了自身的體質，慢慢地察覺體寒，皮膚及經期出現問題。有次她遇到一名澳洲老師Kimberly Anston在內地推廣長壽飲食法，有感自然平衡理念的生活方式適合自己，而且她一直喜歡大自然、蔬食、料理及餐桌美學，於是決心學習，通過食療養生重新建立身體和生活平衡。

養生，是在平凡的日常中滋養生命，可以是一輩子無分年齡的事。

Jennifer認為長壽飲食法是一種令自己愈吃愈年輕，身體會感歡愉的「悦性飲食」，並發現健康的蔬果全穀類食物也可煮得美味。健康不代表要吃得像苦行憎，學習長壽飲食法並不是虛無飄渺，而是可落實到日常的生活中。藉此感受自己身體的微妙，達致自然療癒。這也推動她經常搜集真正天然的食材，並結合食療知識，創作食譜與眾同享。

關琬潼YouTube︰Shadow Kwan 關琬潼 . 美與生活

廖梓桃Jennifer FB︰桃子料理

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