大雪節氣2025｜氣溫驟變傷腸胃易中風心臟病！醫推5湯水暖身養腎

大雪為二十四節氣之一，今年的大雪是12月7日。天氣明顯逐漸轉冷，空氣漸變乾燥。大雪養生飲食方面着重保暖及潤燥，中醫推介5款大雪宜飲的湯水及簡單保暖飲品，有助身體產熱暖脾胃。



太早起易被邪氣侵襲（istockphoto）

大雪節氣2025｜避免日出前早起 防邪氣侵襲

大雪是冬季的第3個節氣，代表正式入冬，氣溫或會驟降，感冒、氣管炎、支氣管炎等呼吸道疾病的患者會比平常多好幾倍。香港德善堂中醫師陳通，就曾在其診所官網上分享，大雪節氣日短夜長，要注意早臥遲起、不要熬夜、不要過早晨練，至少要待日出後才離開被窩，以免被風邪和寒邪的入侵，尤其是頭部、腹部和腳部。長者出門時記得要戴帽保暖頭顱，亦可選擇在屋裡享受陽光浴，保暖外更對調節情緒有極大好處。

大雪節氣｜大雪養生重保暖潤燥 中風心臟病易誘發

大雪的養生飲食上，要重視養腎、養陰，適合吃黑色、啡色或黏稠的食物，如黑芝麻、黑豆、栗子、合桃、玉竹、淮山等。此外，適當的平補促進新陳代謝，改善怕冷畏寒的體質。

大雪養生重保暖潤燥（istockphoto）

香港冬天不比西北天氣嚴寒，進補以平補為主。從中醫觀點來說，人體的頭、胸、腹、腳四部位最易受寒邪侵襲，要加強保暖，避免因受寒出現頭痛或頭暈。陳醫師指，大雪節氣，氣溫急劇下降，有3大疾病易被誘發：

大雪節氣易誘發疾病１：中風

大雪節氣，因溫度轉變劇烈，容易誘發心腦血管疾病和偏頭痛的發作。人體受冷後交感神經興奮，導致血管收縮，血容量增加，引起血壓升高，容易出現中風。

大雪節氣易誘發疾病２：消化道疾病

人體受冷後，神經系統會高度興奮，引起消化腺的分泌異常，導致胃腸調節功能發生紊亂，引起胃酸分泌增多，加重胃部疾病。

大雪節氣易誘發疾病3：心臟病

人體受冷後，交感神經會興奮引致血管收縮，導致血液黏稠度增加，引起血栓形成，加重心肌梗死的出現。

人體的頭、胸、腹、腳四部位最易受寒邪侵襲，要加強保暖。（Unsplash）

大雪湯水｜玉竹沙參圓肉湯 潤燥止咳

中醫認為肺與大腸息息相關，肺有足夠的滋潤可止咳，潤腸通便。水分足，皮膚不易乾燥。用玉竹、北沙參、淮山、圓肉、合桃及無花果煲湯，助養陰、益氣、生津、潤燥。

玉竹沙參圓肉湯（尹嘉蔚攝）

潘仲恆中醫師對「玉竹沙參圓肉湯」之食用建議︰

有養陰、健脾及降燥之效，如陰虛咳嗽，乾咳無痰，口乾便秘的人士適宜飲此湯。

如外感咳嗽者，痰多者不宜，脾胃虛弱、容易泄瀉者亦不宜。可一周飲用一次。如有疑問，請向中醫師諮詢。



按圖有食譜︰

玉竹沙參圓肉湯食譜

材料︰

玉竹2両

沙參1両

淮山2両

無花果4隻

龍王杏1両

圓肉1両

合桃2両

水2升

鹽適量

做法︰

1.全部材料洗乾淨備用。

2.大火煲滾水，放入全部材料。

3.水再滾起後轉細火煲1小時。

4.加入適量鹽調味完成。

大雪湯水｜素四臣湯 保暖健脾

四臣湯（四神湯）為中藥藥膳，「四臣」即淮山（山藥）、蓮子、芡實與茯苓，許多人用薏仁取代茯苓來減少藥材味，或另加薏仁煲湯。四臣湯的湯料皆是平和的材料，以輔助性質為主，助健脾、益肺、補腎。在冬天流感季節中飲用，有助增強免疫力，對抗病邪。

素四臣湯（尹嘉蔚攝）

楊恩劍寧中醫師對「素四神湯」食用建議︰

「素四神湯」健脾胃、補腎、利濕。經常感冒、病後正氣虛、脾胃氣虛、體格瘦弱、大便溏薄等適合飲用，也適合大眾，一星期可服兩至三次。如有疑問，請向中醫師諮詢。



按圖有食譜︰

四神素湯食譜

材料：

生熟薏米38克

蓮子76克

茨實38克

鮮淮山76克

黃芽白1棵

薑5片

水2公升

做法

1. 生熟薏米、蓮子和茨實先洗淨浸軟，加水、薑，用中火煲40分鐘。

2. 鮮淮山沖洗、削皮、切塊。

3. 黃芽白洗淨切段，用少許油炒軟，將鮮淮山及黃芽白加入湯，用慢火煲20分鐘。

4. 加鹽調味完成。

除了湯水，簡單的暖身茶可考慮用肉桂、薑黃等香料沖泡。

大雪湯水｜肉桂蘋果茶 小量肉桂促血液循環

肉桂能促進血液循環，但比較燥烈，運用肉桂以取香味及少量為主，忌多！肉桂粉用0.5至1克已足夠，肉桂枝則可用1條來煲水。不過，容易口苦燥熱、情緒焦燥的人，不宜用肉桂，避免不能入眠。孕婦、皮膚過敏易紅，或陰虛火旺易有暗瘡及喉嚨痛患者等也要慎服。肉桂飲品亦不可長期飲用，喝了一、兩天後宜暫停一星期才服。相關文章︰肉桂水果茶改善手足冰冷 肉桂蘋果卷小心愈吃愈熱氣

肉桂蘋果茶食譜

材料：

肉桂粉1克

蘋果1個

熱水250毫升

做法：蘋果剁成果蓉，放入杯內，加肉桂粉拌勻後，沖熱水完成。

肉桂蘋果茶（iStock）

大雪養生茶｜肉桂香橙茶

材料：

肉桂粉1克

橙1個

熱水250毫升

做法：鮮橙切片放入杯，加肉桂粉，沖熱水完成。

大雪養生茶｜薑黃奶 加黑胡椒暖身

薑黃奶又稱「黃金奶」，薑黃粉親脂，因此搭配含油脂的飲料會更易溶解，例如牛奶、豆漿、杏仁奶等。據《中國藥典》記載，薑黃性溫，有破血行氣、通經止痛、活血化瘀之效。跟肉桂類似，陰虛火旺者，易口臭熱氣、經血多人士、孕婦不宜用薑黃。【薑黃】秋冬暖身抗癌緩經痛助入眠 增強吸收識食必加黑胡椒！

薑黃奶食譜

材料：

薑黃粉1克

牛奶或植物奶1杯（250毫升）

做法：

1 將薑黃粉加入杯內，倒入奶，放入微波爐以中高火（600W）/高火（800W）加熱1至2分鐘，按需要自行調整功率及時間。

2 灑少許黑胡椒完成，黑胡椒有助提升身體吸收薑黃素。

薑黃奶（iStock）

參考資料︰HEHO/德善堂中醫師陳通