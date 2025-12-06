大雪節氣2025｜氣溫驟變傷腸胃易中風心臟病！醫推5湯水暖身養腎
大雪為二十四節氣之一，今年的大雪是12月7日。天氣明顯逐漸轉冷，空氣漸變乾燥。大雪養生飲食方面着重保暖及潤燥，中醫推介5款大雪宜飲的湯水及簡單保暖飲品，有助身體產熱暖脾胃。
大雪節氣2025｜避免日出前早起 防邪氣侵襲
大雪是冬季的第3個節氣，代表正式入冬，氣溫或會驟降，感冒、氣管炎、支氣管炎等呼吸道疾病的患者會比平常多好幾倍。香港德善堂中醫師陳通，就曾在其診所官網上分享，大雪節氣日短夜長，要注意早臥遲起、不要熬夜、不要過早晨練，至少要待日出後才離開被窩，以免被風邪和寒邪的入侵，尤其是頭部、腹部和腳部。長者出門時記得要戴帽保暖頭顱，亦可選擇在屋裡享受陽光浴，保暖外更對調節情緒有極大好處。
大雪節氣｜大雪養生重保暖潤燥 中風心臟病易誘發
大雪的養生飲食上，要重視養腎、養陰，適合吃黑色、啡色或黏稠的食物，如黑芝麻、黑豆、栗子、合桃、玉竹、淮山等。此外，適當的平補促進新陳代謝，改善怕冷畏寒的體質。
香港冬天不比西北天氣嚴寒，進補以平補為主。從中醫觀點來說，人體的頭、胸、腹、腳四部位最易受寒邪侵襲，要加強保暖，避免因受寒出現頭痛或頭暈。陳醫師指，大雪節氣，氣溫急劇下降，有3大疾病易被誘發：
大雪節氣易誘發疾病１：中風
大雪節氣，因溫度轉變劇烈，容易誘發心腦血管疾病和偏頭痛的發作。人體受冷後交感神經興奮，導致血管收縮，血容量增加，引起血壓升高，容易出現中風。
大雪節氣易誘發疾病２：消化道疾病
人體受冷後，神經系統會高度興奮，引起消化腺的分泌異常，導致胃腸調節功能發生紊亂，引起胃酸分泌增多，加重胃部疾病。
大雪節氣易誘發疾病3：心臟病
人體受冷後，交感神經會興奮引致血管收縮，導致血液黏稠度增加，引起血栓形成，加重心肌梗死的出現。
大雪湯水｜玉竹沙參圓肉湯 潤燥止咳
中醫認為肺與大腸息息相關，肺有足夠的滋潤可止咳，潤腸通便。水分足，皮膚不易乾燥。用玉竹、北沙參、淮山、圓肉、合桃及無花果煲湯，助養陰、益氣、生津、潤燥。
潘仲恆中醫師對「玉竹沙參圓肉湯」之食用建議︰
有養陰、健脾及降燥之效，如陰虛咳嗽，乾咳無痰，口乾便秘的人士適宜飲此湯。
如外感咳嗽者，痰多者不宜，脾胃虛弱、容易泄瀉者亦不宜。可一周飲用一次。如有疑問，請向中醫師諮詢。
按圖有食譜︰
玉竹沙參圓肉湯食譜
材料︰
玉竹2両
沙參1両
淮山2両
無花果4隻
龍王杏1両
圓肉1両
合桃2両
水2升
鹽適量
做法︰
1.全部材料洗乾淨備用。
2.大火煲滾水，放入全部材料。
3.水再滾起後轉細火煲1小時。
4.加入適量鹽調味完成。
大雪湯水｜素四臣湯 保暖健脾
四臣湯（四神湯）為中藥藥膳，「四臣」即淮山（山藥）、蓮子、芡實與茯苓，許多人用薏仁取代茯苓來減少藥材味，或另加薏仁煲湯。四臣湯的湯料皆是平和的材料，以輔助性質為主，助健脾、益肺、補腎。在冬天流感季節中飲用，有助增強免疫力，對抗病邪。
楊恩劍寧中醫師對「素四神湯」食用建議︰
「素四神湯」健脾胃、補腎、利濕。經常感冒、病後正氣虛、脾胃氣虛、體格瘦弱、大便溏薄等適合飲用，也適合大眾，一星期可服兩至三次。如有疑問，請向中醫師諮詢。
按圖有食譜︰
四神素湯食譜
材料：
生熟薏米38克
蓮子76克
茨實38克
鮮淮山76克
黃芽白1棵
薑5片
水2公升
做法
1. 生熟薏米、蓮子和茨實先洗淨浸軟，加水、薑，用中火煲40分鐘。
2. 鮮淮山沖洗、削皮、切塊。
3. 黃芽白洗淨切段，用少許油炒軟，將鮮淮山及黃芽白加入湯，用慢火煲20分鐘。
4. 加鹽調味完成。
除了湯水，簡單的暖身茶可考慮用肉桂、薑黃等香料沖泡。
大雪湯水｜肉桂蘋果茶 小量肉桂促血液循環
肉桂能促進血液循環，但比較燥烈，運用肉桂以取香味及少量為主，忌多！肉桂粉用0.5至1克已足夠，肉桂枝則可用1條來煲水。不過，容易口苦燥熱、情緒焦燥的人，不宜用肉桂，避免不能入眠。孕婦、皮膚過敏易紅，或陰虛火旺易有暗瘡及喉嚨痛患者等也要慎服。肉桂飲品亦不可長期飲用，喝了一、兩天後宜暫停一星期才服。相關文章︰肉桂水果茶改善手足冰冷 肉桂蘋果卷小心愈吃愈熱氣
肉桂蘋果茶食譜
材料：
肉桂粉1克
蘋果1個
熱水250毫升
做法：蘋果剁成果蓉，放入杯內，加肉桂粉拌勻後，沖熱水完成。
大雪養生茶｜肉桂香橙茶
材料：
肉桂粉1克
橙1個
熱水250毫升
做法：鮮橙切片放入杯，加肉桂粉，沖熱水完成。
大雪養生茶｜薑黃奶 加黑胡椒暖身
薑黃奶又稱「黃金奶」，薑黃粉親脂，因此搭配含油脂的飲料會更易溶解，例如牛奶、豆漿、杏仁奶等。據《中國藥典》記載，薑黃性溫，有破血行氣、通經止痛、活血化瘀之效。跟肉桂類似，陰虛火旺者，易口臭熱氣、經血多人士、孕婦不宜用薑黃。【薑黃】秋冬暖身抗癌緩經痛助入眠 增強吸收識食必加黑胡椒！
薑黃奶食譜
材料：
薑黃粉1克
牛奶或植物奶1杯（250毫升）
做法：
1 將薑黃粉加入杯內，倒入奶，放入微波爐以中高火（600W）/高火（800W）加熱1至2分鐘，按需要自行調整功率及時間。
2 灑少許黑胡椒完成，黑胡椒有助提升身體吸收薑黃素。
2024年哪日大雪？
12月6日（五）
大雪養生要留意什麼？
飲食上着重保暖、潤燥，重視養腎、養陰。適合吃黑色、啡色或黏稠的食物。