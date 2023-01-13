鮮芋仙卡路里｜12款甜品熱量仙草冰沙最低　最高卡1份等於7碗飯！

不少人都是「煙韌控」，對煙煙韌韌的食物如糯米糍、小丸子、芋圓等無法抗拒，要數到芋圓的話，香港人尤其喜愛台灣過江龍鮮芋仙，筆者本身也是其麻糬的超級Fans！雖然都知道食甜品糖分、熱量一定高，但營養師就指出，餐牌上最高與最低卡的冰品，熱量足足差3倍有多！



最高卡甜品每份1733卡！

不知大家去鮮芋仙通常會吃哪款甜品？筆者例牌吃「芋圓4號」，有齊芋圓、珍珠等煙韌有嚼勁的元素，加上甜甜的紅豆，為刨冰帶來一陣甜味。香港營養師學會認可營養師JC就分享了「鮮芋仙熱量」的貼文，列出12款甜品的卡路里，想不到這款芋圓熱量竟然排第4高，一份就相當於828卡。不過，這還遠不及最高卡的一款甜品，足足1733卡，你又有吃過嗎？

鮮芋仙是不少香港人喜愛的甜品，芋圓煙煙韌韌，再配上仙草、紅豆、珍珠等配料。（資料圖片/曾兆璋攝）

請按下圖睇12款鮮芋仙食品熱量排名（熱量由低至高，按每份計）：

+ 8

第12位：招牌仙草冰沙420卡

第11位：仙草4號（凍）542卡

第10位：芝麻湯圓紅豆湯565卡

第9位：芋圓紫米粥597卡

第8位：豆花2號（凍）600卡

第7位：仙草3號（凍）702卡

第6位：招牌豆花（凍）703卡

第5位：芋圓6號（凍）714卡

第4位：芋圓4號（凍）828卡

第3位：芋圓3號（凍）988卡

第2位：布丁Q麻糬牛奶冰1267卡

第1位：總匯八寶冰1733卡



招牌仙草冰沙最低卡

整體而言，仙草較芋圓低卡也是可以理解，仙草本身是由「仙草乾」搓洗而成，但芋圓除了芋頭、番薯等，亦加了木薯粉形成煙韌口感，所以熱量難免較高，第3、4、5位熱量偏高之選皆由芋圓包辦，分別純粹是配料上的小分別，含花生的芋圓3號，比以粉條、粉粿為主要配料的芋圓6號，熱量高200卡有多。

可追加配料高達十多款，部分含木薯粉等，熱量難免較高。（資料圖片/曾兆璋攝）

至於頭2位，每份熱量皆過千，布丁Q麻糬牛奶冰分量偏大，刨冰上足足有8件黑白麻糬，又有布丁、小芋圓、冬瓜凍等，一上枱儼如一座雪山，熱量1267卡。不過，要數到冠軍的就是總匯八寶冰，每碗熱量1733卡，接近7碗飯的熱量！（據食安中心資料顯示，一碗白飯200克，約有260卡路里熱量）它配料極多，「八寶」包括：綠豆、蓮子、薏仁、地瓜、紅豆、花生、花豆、冬瓜凍，且分量相當之大，難怪卡路里爆燈，差幾百便等於每位女性每日建議的卡路里攝取量！

由於這些冰品分量較大，一人也未必吃得完，Miss JC建議跟朋友分享；此外，上一餐或下一餐亦盡量少點碳水化合物，盡量減低熱量攝取。

Miss JC為FIT FIT FOOD首席營養師兼創辦人，畢業於香港大學食物營養學學士學位，為香港營養師學會認可營養師，現擔任私人執業營養師。（受訪者提供）

資料來源：FIT FIT FOOD