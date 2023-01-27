揀士多啤梨貼士｜新鮮香甜士多啤梨3特徵　哪位置含最多維他命C？

挑選新鮮、甜度高的士多啤梨可從3個特徵著手，表面的果籽顏色蘊藏其成熟程度。另外，洗士多啤梨時避免切走果蒂以防營養流失。



香甜士多啤梨3特徵 鑒別完熟程度睇果籽

士多啤梨於冬季當造，超市、果欄出現一板板紅彤彤的來自日本、韓國等士多啤梨，未嘗已經雀躍不已。想挑選香甜新鮮的士多啤梨，便要先了解它的3大特徵。不少人都知道「畸形的士多啤梨很甜」，的確體形的大小，某程度上代表其營養和糖分較高。但礙於外觀較差，需求較弱，故不會有一盒滿佈醜樣的士多啤梨。

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因此挑選新鮮、多汁、甜度高的士多啤梨除了留意體形的大小外，不坊留意果籽顏色及果蒂葉的方向，進一步鑒別美味士多啤梨。

請按圖看鑒別香甜士多啤梨3大要點：

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果蒂含最多維他命C 清洗時不建議切蒂

士多啤梨的果蒂不但顯示其新鮮度，更蘊藏大量維他命C。士多啤梨的維他命C是透過植物的根和莖，再透過蒂部傳入，因此愈近頂部，愈多營養保留。同時，亦因為果蒂附近的維他命含量高，清洗時不建議將果蒂切走。清水會透過切口滲入果肉中，而士多啤梨的維他命C屬水溶性，故營養在清洗的過程中也會流失。

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資料來源：HOY TV《健康原因講多D》