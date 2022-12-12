士多啤梨營養｜美白抗壓6營養素10粒=1天所需維他命C　點洗去農藥

冬季是士多啤梨季，香甜微酸的滋味擄獲許多少女芳心。



台灣營養師高敏敏表示，小小一顆士多啤梨富含維他命C和多種營養素，吃10顆士多啤梨就能達到成年人1天對維他命C的需求量，但士多啤梨也容易殘留農藥，食用前必須注意清洗乾淨，她建議清洗前先浸泡3～5分鐘，而且清洗後再切除蒂頭，以免農藥滲透進入果肉。

士多啤梨營養（按圖👇👇👇）

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10顆士多啤梨滿足1天維他命C需求

台灣高敏敏營養師表示，一份士多啤梨大約是小型16顆或中型10顆，每份士多啤梨含熱量約60大卡、碳水化合物15克，小小一顆士多啤梨含有維他命C、葉酸、膳食纖維、鉀、花青素和阿魏酸等營養素：

1. 維他命C：增強保護力、對抗壓力、合成膠原蛋白，吃10顆士多啤梨就能達到成年人1天對維他命C的需求量。

2. 葉酸：製造紅血球的重要角色，也是孕媽咪必備的營養之一，而士多啤梨的葉酸含量可稱得上是「水果界TOP 1」。

3. 膳食纖維：幫助腸蠕動，使排便順暢。

4. 鉀：利尿消水腫、調節高血壓；但士多啤梨的含鉀量偏高，腎臟病友要控制攝取量。

5. 花青素+鞣花酸：養顏美容、美白、抗氧化。

6. 阿魏酸：保養及維持腦部運作以及降低膽固醇。

儘管士多啤梨滋味甜美，營養豐富，但高敏敏提醒，士多啤梨表皮的蛋白容易引起過敏，有過敏體質的人要注意避開過敏原。另外，士多啤梨是農藥含量非常高的水果，加上小朋友喜歡到士多啤梨園裡體驗自助採士多啤梨的樂趣，高敏敏提醒愛吃士多啤梨的朋友，務必將士多啤梨清洗乾淨，以免殘留的農藥下肚。

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先浸泡再水漂 要吃才切蒂頭

高敏敏營養師建議清洗士多啤梨的方法：

1. 浸泡3～5分鐘，使農藥溶解。

2. 以流動的水清洗，藉由水流帶走殘留的農藥。

3. 要吃的時候再切除蒂頭或腐敗部分，以免農藥滲透進入果肉。

4. 碰到水的士多啤梨很容易爛掉，洗好後必須立即食用。



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「水果皇后」含有美白、抗氧化的成分，冬季正是吃士多啤梨的時機，高敏敏表示，不一定要添加煉奶或朱古力醬，吃原味就很幸福。

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