【氣炸鍋食譜】黑松露薯條只需15分鐘　松露沙律醬自調超簡單

黑松露薯條，是不少西餐廳的熱門小食，明明一直以來薯條只是我們心目中的快餐店頹食，十幾元就吃得到，但加了黑松露醬之後，立即升價好幾倍，可以賣上70到80元！小時候以為薯條與茄汁已是無可匹敵的天作之合，誰知道原來配黑松露醬也是如此說不出的滋味，以下就示範由氣炸鍋製成的黑松露薯條，教你如何調製黑松露沙律醬吧！

攝影、攝錄：李偉軒、陳錦超

剪接：徐瑋聰

薯條，不少人會在家裡自製，買新鮮薯仔回來切條、泡冷水後瀝乾水分再油炸便可。不過這次主要想示範醬料和醬汁，所以只用急凍薯條。急凍薯條本身已經有油和鹽，所以調味時或可減去鹽分。做黑松露薯條不是只沾個沙律醬就行，薯條在氣炸完之後，也混了鹽、胡椒、紅椒粉、黑松露醬和黑松露油，使每一條薯條散發住松露香。

黑松露油不是必須，在City'super購買的話都接近一百元，若覺得自己不是常常有機會用到的話，可省掉它。至於黑松露醬，價格按它所蘊含的黑松露百分比而定，最少的都有5%，但也見到有12%的，當然愈多松露就愈貴啦，大家可按需要購買。個人覺得黑松露醬用途也蠻廣的，包括：焗多士、炒蛋、煮意粉等等，所以買一小瓶也無妨。

雖然薯條已經沾上點點黑松露醬，但味道還不算太濃，想滋味更上一層樓的話，可調製一個黑松露沙律醬，蛋黃醬跟黑松露醬的比例是2:1，把兩者拌勻就搞定了。

除了在薯條灑上黑松露醬外，一定要再配黑松露沙律醬，味道才會錦上添花！

油炸跟氣炸之間，應該大部分人都會選後者吧？畢竟比較省油，也不會弄得整個廚房都是油煙味。個人認為油炸一定是比較脆，所以如果你想油炸的話，只需直接將氣炸的步驟換成油炸，以中火把薯條炸至金黃色已經可以了。

黑松露薯條食譜

健康小貼士：

曾有外國學者封薯條為「澱粉炸彈」，指出它經過去皮和高溫油炸後，營養已所剩無幾，一餐最多只能吃6條。油炸薯條一次可能已用上半支油，當然不能多吃，但氣炸的話用油量較少，只需輕噴幾下就可以，相對較健康。

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