飲食熱話｜蛋料理熱議Top 6　煎蛋登榜首網友推一種「神吃法」

對許多人而言，蛋是餐餐不可或缺的配菜之一，不管是早餐的三文治夾蛋、晚餐便當的滷蛋等等，幾乎每餐都能見到它的身影。而在種類繁多的蛋料理中，究竟哪一種蛋類料理最受網友們青睞呢？



台灣《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月「蛋料理」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的蛋料理排行榜。

Top 6 蛋料理（按圖👇👇👇）

+ 13

煎蛋最多人愛 配飯配麵都很搭

觀察網友對於各式蛋類料理的討論，發現「煎蛋」最受熱議，成為網路聲量的第1名，許多人留言分享各式煎蛋吃法，如「荷包蛋加蔥拿去紅燒配飯很好吃」等，且除了方便料理之外，也能搭配不同的食物發揮加乘效果，還有網友分享「多了那顆荷包蛋，拌在飯裡跟著豬排一起吃簡直太完美了」、「忙碌一天回到家，乾麵加顆蛋就是種享受」。

同樣受歡迎的還有「炒蛋」，因料理方式眾多而被高度討論，如「番茄炒蛋很配飯，只要1道就可以吃好幾碗」、「早餐來1片吐司配炒蛋很幸福」、「香菜蔥花炒蛋真的很好吃」。

相關文章：雞蛋檢測2022｜新紀元等13款無毒 水中銀揭不抽查街市蛋兩大原因👇👇👇

+ 9

皮蛋豆腐攪不攪引論戰 粉絲讚鹹蛋黃才是靈魂

聲量第3名的「皮蛋」，網友討論話題竟是圍繞在皮蛋豆腐到底要不要攪拌，支持攪拌的網友表示「皮蛋豆腐就是要搗碎吃才好吃阿！」、「皮蛋豆腐醬油蔥花混在一起才是1道菜啊」，另一派網友則提出「攪碎後整個視覺效果很母湯（不行）」、「食物味道混一起，還看起來很沒食慾」等，相關話題於社群上掀起兩派的論戰。

而排名第4的「鹹蛋」則有不少死忠的粉絲，大家紛紛表示「鹹蛋才是1道菜的靈魂」，討論話題則是圍繞鹹蛋料理，如糭子、鹹蛋苦瓜、月餅等等，其中就有網友留言分享對於鹹蛋的看法，提到「1顆粽子的靈魂是鹹蛋黃，每次吃粽子最期待的就是這個了」，並讚嘆「鹹蛋」鹹香涮嘴的濃郁滋味總是令人停不下來。

看完以上網友熱議的蛋料理分享，你心目中最愛的蛋料理也有上榜嗎？還是你有自己獨門的吃法呢？今日的晚餐若還沒有想法的話，不妨也試試看網友們建議的吃法吧！

延伸閱讀：

立秋來臨！中醫教你養肺知識 1次了解潤燥飲食宜與忌

熱到爆！預防乾旱節約用水大作戰 6招省水妙方學起來

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」