蝶豆花營養｜花青素比其他植物多10倍！降血糖抗氧化5功效點食好?

坊間常見的蝶豆花茶，漸層的藍紫色花茶顯得浪漫又有情調，吸引不少民眾驚嘆這夢幻的顏色，跟好奇它的口感。



蝶豆花茶中主要的蝶豆花成分富含花青素，不但是抗氧化劑，還能保護眼睛，效果比藍莓更勝一籌。想要了解更多有關蝶豆花的知識，就看看《Hello醫師》這篇介紹。

蝶豆花有哪些功效？（按圖👇👇👇）

+ 5

什麼是蝶豆花？蝶豆花有哪些營養素？

蝶豆（Clitoria ternatea）是富含蛋白質的豆科植物，源於東南亞國家。蝶豆花是蝶豆的花朵部分，花瓣呈現亮藍色，經常被當作天然染色劑或是食用色素，這也是蝶豆花茶所產生藍或紫顏色的原因。此外，由於花青素能在不同酸鹼值下呈現不同的結果。

蝶豆花的花青素是其他植物的10倍以上，且含有維他命A、維他命C、維他命E和類黃酮等營養素，使抗氧化大幅提升。不過蝶豆花的葉子、花莢部位並非屬於傳統的食品原料，安全性有待查證，切勿隨意供作食材使用。

花青素4大功效好處（按圖👇👇👇）

+ 9

相關文章：花青素營養｜改善視力助消化防脂肪肝 一文看清花青素4大功效

蝶豆花有哪些功效？護眼、抗氧化一把罩

蝶豆花富含各種抗氧化劑以及花青素，這些營養素也為人體帶來了不少好處：

- 促進頭髮健康：蝶豆花含有類黃酮，使頭髮不易變得灰白和稀疏，並促進頭髮生長。

- 抗氧化：花青素是水溶性的植物色素，能幫助身體清除過多的自由基與有毒的化學物質，進一步延緩發炎反應。此外，花青素還具有抗癌、預防心血管疾病、動脈硬化、高血壓的功效。

- 養顏美容：花青素具有抗氧化功效，不但能清除過多的自由基，防止細胞過度氧化，更能促進膠原蛋白的合成，達到養顏美容的效果。

- 護眼：蝶豆花的花青素與維他命A是重要的護眼元素，花青素能增加眼部毛細血管，有助於預防青光眼和眼睛疲勞；而維他命A與視網膜感光有關，是構成視紫質的重要元素，能幫助眼睛在黑暗中保有一定視力。

- 降血糖：花青素能增加胰島素的分泌並穩定血糖值，減少罹患糖尿病的風險。

相關文章：玫瑰花茶營養｜活血降血糖緩經痛7好處 日飲逾多少杯易頭痛腹瀉?👇👇👇

+ 10

蝶豆花有這些禁忌！這幾類人要注意了

雖然蝶豆花對身體的好處不少，但同時也存在一些禁忌，若你是下列情況者，盡量避免食用蝶豆花：

- 孕婦：蝶豆花具有收縮子宮的效果，因此孕婦禁止食用蝶豆花。

- 準備做手術的病人：蝶豆花具有抗凝血的功效，若近期準備動手術者，較不適合食用蝶豆花。



蝶豆花茶怎麼泡

路上飲料店都有販售蝶豆花茶相關飲品，喜歡自己DIY的不妨至合法通路購買蝶豆花朵，回家自己來泡杯蝶豆花茶：

食材：適量蝶豆花

做法：蝶豆花放入杯中，加入熱水沖泡即可飲用。可以按照個人喜好添加檸檬汁或蜂蜜等，調味茶飲做為變化。

延伸閱讀：

腸胃炎吃什麼？可以吃水果、蛋嗎？腸胃炎飲食3大重點一次看！

每天吃毒？劣質「美耐皿餐具」耐熱差，不要微波！使用注意這4點

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：就像是直接喝下10倍花青素！蝶豆花茶抗氧化、抗發炎】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」