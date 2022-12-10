紫米營養｜洗米水變黑含色素？抗氧化花青素豐富洗錯米營養盡流失

近年來不少人吃飯都會選擇紫米，不僅味道香，在營養上也比一般的白飯還要高！



但不少人可能會疑惑，為什麼洗米的時候水總是會有點黑？是不是有色素？台灣國民健康署表示，黑色的是花青素，是水溶性的營養素，洗米時才會有部分溶解到水中。

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台灣國民健康署在Facebook粉絲專頁「食在好健康」指出，花青素是水溶性的營養素，所以洗米的時候會有部分溶解到水中，就會造成水看起來黑黑的情況。所以照平常洗米的方式，洗個2至3次就可以浸泡烹煮了，不需要洗到水變透明。

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台灣國健署表示，花青素平常會因酸鹼不同呈現紅、紫、藍色，所以常存在深色的農作物當中，像是提子、藍莓、紫薯裡都有花青素。可以幫助維持夜間視力、具有抗氧化、抗發炎的作用，偶爾吃點紫米飯替代白飯可以攝取到更多的營養。

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