紫米營養｜洗米水變黑含色素？抗氧化花青素豐富洗錯米營養盡流失
撰文：中天新聞網
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近年來不少人吃飯都會選擇紫米，不僅味道香，在營養上也比一般的白飯還要高！
但不少人可能會疑惑，為什麼洗米的時候水總是會有點黑？是不是有色素？台灣國民健康署表示，黑色的是花青素，是水溶性的營養素，洗米時才會有部分溶解到水中。
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台灣國民健康署在Facebook粉絲專頁「食在好健康」指出，花青素是水溶性的營養素，所以洗米的時候會有部分溶解到水中，就會造成水看起來黑黑的情況。所以照平常洗米的方式，洗個2至3次就可以浸泡烹煮了，不需要洗到水變透明。
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台灣國健署表示，花青素平常會因酸鹼不同呈現紅、紫、藍色，所以常存在深色的農作物當中，像是提子、藍莓、紫薯裡都有花青素。可以幫助維持夜間視力、具有抗氧化、抗發炎的作用，偶爾吃點紫米飯替代白飯可以攝取到更多的營養。
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「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」
洗紫米時，為什麼水會變黑？
紫米含豐富花青素，花青素是水溶性營養素，因此洗米時會有部分溶解到水中，看起來黑黑的。
紫米應如何洗避免營養流失？
可按平常洗米的方式，但洗2至3次便夠，可以浸泡烹煮了，不需要洗到水變透明，令營養流失。
花青素有什麼好處？
花青素有助維持夜間視力、具有抗氧化、抗發炎的作用，偶爾吃點紫米飯替代白飯可以攝取更多營養。除了紫米，提子、藍莓、紫薯裡都有花青素。