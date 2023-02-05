IKEA卡路里｜6款美食熱量排名　第1素肉丸8粒高卡過10粒瑞典肉丸

IKEA，相信大家都逛過，但你們又有否聽過一個講法，指它是「被傢私耽誤的餐廳」呢？以瑞典肉丸為主打的「瑞典餐廳」、「瑞典美食廊」總是食客不絕，足見香港人對它的熱愛。營養師Miss JC就分享了6款IKEA人氣美食的熱量，最令人意外的，是素肉丸熱量居然比瑞典肉丸高！



6款IKEA餐點食物邊款最高卡？

香港人對於瑞典美食的印象，大概都由IKEA而來。一講到瑞典有什麼名菜，最先想到的就是肉丸吧？雖然配上了紅果醬，起初覺得不太夾，但吃著吃著卻又成了別樹一幟的風味。許多人去IKEA都不為買傢私，而是為了到裡面的瑞典餐廳用膳，除了常設餐牌外，它們不時會更新期間限定餐牌，你最愛的又是什麼？肉丸？凍蝦？還是蔬菜薯餅呢？香港營養師學會認可營養師JC就分享了「IKEA食物熱量」帖文，列出6款食品卡路里，熱量由每份200幾卡至500幾卡不等。

請按下圖睇6款IKEA食品熱量排名（熱量由低至高，按每份計）：

+ 2

第6位：香草醃三文魚沙律252卡/1碟

第5位：蔬菜薯餅260卡/2件

第4位：凍蝦盤267卡/18隻

第3位：香烤三文魚柳薯蓉335卡/1碟

第2位：瑞典肉丸512卡/10粒

第1位：素肉丸528卡/8粒



許多香港人愛到IKEA的瑞典餐廳用餐，你又知道那些食品的熱量高低嗎？（資料圖片／高仲明攝）

熱量最高素肉丸 8粒揮低10粒瑞典肉丸

相比其他快餐店，個人認為IKEA瑞典餐廳的食物熱量不算高，而且三文魚、蝦等都是高蛋白質又有營養的食材。不過縱觀上述的資料，最讓人意外的，就是素肉丸熱量居然比瑞典肉丸高！素食予人的印象一般都較健康，但這裡8粒素肉丸的卡路里，卻比10粒瑞典肉丸還要高，記者就此訪問了Miss JC，她解釋：「因為素肉丸的味道比普通瑞典肉丸淡口，所以在烹調過程中會多加了其他調味料（例如：油、鹽、糖等），令味道更加豐富，因此整體熱量都會較高。」

IKEA卡路里表（Instagram：fitfitfood__）

Miss JC為FIT FIT FOOD首席營養師兼創辦人，畢業於香港大學食物營養學學士學位，為香港營養師學會認可營養師，現擔任私人執業營養師。（受訪者提供）

資料來源：FIT FIT FOOD