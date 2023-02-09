中式包點熱量｜1份鍋貼=7匙油！8款包點卡路里排名健康選擇3貼士

撰文：余曉彤
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鍋貼、水餃等包點小小一件又飽肚，不少減肥人士也愛吃一份包點當作正餐或小食，卻忽略那一口肉餡暗藏致肥陷阱，熱量脂肪一樣高！營養師列出8款肉餡包點的熱量、脂肪排名及如何健康地吃3大貼士，為減肥人士提供實用參考。

小籠包亞軍　燒賣5粒熱量僅尾二

肉餡包點有肉有澱粉質而且分量少，對於減肥人士來說小吃不僅可果腹，更可滿足口腹之欲為減肥餐單增添樂趣。料理方法與分量是影響包點熱量的重要元素，亦會構成健康陷阱。以1份8個含有湯汁的小籠包為例，本身油分要夠多才有咬下去噴汁的口感，因此其脂肪含量及熱量自不然提高。此外，部分包點外皮屬精緻澱粉，進食後使餐後血糖水平大幅波動，對血管、心臟不利，而且會導致疲勞感加劇。

鍋貼、水餃等包點小小一件又飽肚，但那一口肉餡暗藏致肥陷阱，假如烹調方法是煎的話更是油上油。（羅君豪攝）

台灣營養師李婉萍在社交平台列出8款肉餡包點的熱量、脂肪參考，請按圖看了解：（由熱量高至低排列）

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健康吃包點3貼士　女生水餃每份上限8隻

營養師李婉萍亦分享了3個吃肉餡包點的小貼士，首先如有膽固醇問題的人不應吃任何一款肉餡包點，皆因油量高，吃10隻鍋貼已攝取7茶匙油。其次，減肥人士可以一星期吃一次並控制熱量在500千卡，例如每次吃5-6隻鍋貼而非10隻，再搭配其他食物去補充，如湯、小菜、無糖豆漿等。假如是女生的話，建議一餐水餃分量為8粒；男生10粒。同時，選擇無醬汁、無勾芡、非醃漬類的食物，避免熱量或是鈉攝取量過高。

請按圖看健康吃肉餡包點貼士：

資料來源：FB@李婉萍營養師、《不用餓肚子，5週瘦10公斤：吃美食、睡好覺，不用上健身房的輕鬆減重法》、YouTube@好味營養師品瑄

哪款肉餡包點最高熱量？

鍋貼，1份10隻約753千卡，相等於3碗白飯的熱量。

哪些人不宜吃肉餡包點？

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