中式粉麵熱量｜乾炒牛河3甲不入！最高卡1碟=5.2碗飯3招食得健康

中式粉麵熱量｜中式粉麵款式多樣，惹味又富特色，但熱量可不容忽視，特別是炒粉麵類，因每碟平均熱量約1250千卡，以成人每天需要2000千卡熱量計算，每碟炒粉麵所提供的熱量平均超過每天所需熱量的一半。註冊營養師陳曼婷（Ariel）盤點15款中式粉麵熱量，原來經常出現在下午茶餐牌的星州炒米只排第6位。



15款中式粉麵熱量排名 乾炒牛河只排第五！

中式粉麵包含了湯粉麵及炒粉麵，前者的熱量和脂肪含量一般較湯粉麵低，當然這也並不代表湯粉麵較健康，不過以下資料則以食物的熱量為主。註冊營養師Ariel在社交平台列出常見的中式粉麵熱量，一直以為油膩感相對重的乾炒牛河、星州炒米會排在三甲位置，豈料原來有更高卡的粉麵出現。以第3位的銀芽肉絲炒麵為例，一碟熱量約1300千卡，相等於5.2碗白飯的熱量（約250千卡）！

請按圖看15款中式粉麵熱量排名：

（由每碟熱量低至高排列；根據食物安全中心抽樣，一般茶餐廳、快餐店、中式酒樓、中式粉麵店的中式粉麵，每碟約450-600克不等）

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15款中式粉麵中，最高熱量的是豉油王炒麵、乾燒伊麵、銀芽肉絲炒麵及京都炸醬麵；最低熱量的是雲吞麵，兩者相差3.7倍。

15款中式粉麵熱量排名

第15位：雲吞麵（350千卡）

第14位：魚蛋片頭河粉（376千卡）

第13位：牛雜麵（460千卡）

第12位：四寶河（510千卡）

第11位：水餃麵 （520千卡）

第10位：牛腩麵（690千卡）

第9位：叉燒撈麵（600千卡）

第8位：牛腩粉（765千卡）

第7位：南乳豬手撈麵（767千卡）

第6位：星州炒米（1100千卡）

第5位：乾炒牛河（1200千卡）

第4位：京都炸醬麵（1300千卡）

第3位：銀芽肉絲炒麵（1300千卡）

第2位：乾燒伊麵（1300千卡）

第1位：豉油王炒麵（1300千卡）



丸類粉麵最多食10粒 增肌人士宜選蕎麥麵

香港的湯粉麵主要以雲吞、水餃、動物內臟為餸，Ariel建議選擇丸類粉麵的話，宜吃7-10粒，視乎種類，但需避免貢丸以及花枝丸，因為脂肪比例較高。至於麵底則建議減重人士可以選擇米粉、米線，脂肪比例與熱量較低。她續指紅薯粉亦屬於非常好的纖維來源，以及升糖指數低，食用後可以提供較強的飽腹感。不過要注意，由於薯粉容易吸收油分，如果湯底比較高油脂的話就不適合選擇。增肌人士可以選擇比較高蛋白的蕎麥麵。蕎麥麵可含高達15%的蛋白質，是一般白飯的3倍。

Ariel提醒紅薯粉容易吸收油分，如果湯底是比較高油脂的話就不宜選擇。（資料圖片/林若勤攝）

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炒粉麵每碟可達10茶匙油 應選加入蔬菜的炒麵

炒粉麵的熱量主要來自於添加的油脂，在烹煮炒粉麵時會加入大量煮食油，部分麵食伊麵 、即食麵和炸麵，在製造過程中經過油炸，因此所含的脂肪總量較高，Ariel指每碟炒粉麵可高達超過10茶匙油。若想相對健康，首先可避免選伊麵、公仔麵屬高飽和脂肪的麵底，應選相對低脂的麵底如米粉、粉絲，同時可選擇加入了蔬菜的炒麵如時菜牛肉炒麵、三絲炒米粉。

若想相對健康，首先可避免選伊麵、公仔麵屬高飽和脂肪的麵底，應選相對低脂的麵底如米粉、粉絲。（資料圖片）

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健康進食中式粉麵3貼士

中式炒粉麵縱然熱量高，但其味道的確難以抗拒，如想健康地進食可參考Ariel提出的3個貼士，避免陷入致肥危機。首先可選擇湯粉麵取代炒或者撈麵，攝取的熱量將減至少一半，可是湯麵鈉含量比較高，每100克平均高達300毫克或以上的鈉含量，所以建議湯底盡量不要飲用。此外，嗜辣的可考慮選擇辣椒粉、辣椒醬，取代較高熱量的辣椒油。另外，可加配青菜幫助增加纖維攝取。

健康地進食中式粉麵3貼士

1. 選擇湯粉麵取代炒或者撈麵，謹記避免飲用湯底以減少攝取鈉質。

2. 選擇辣椒粉、辣椒醬取代辣椒油。

3. 額外點青菜搭配食用，幫助增加纖維攝取。



Ariel Chan為資深澳洲註冊營養師，畢業於香港大學後赴澳悉尼大學修讀營養學碩士課程，兼中醫營養和自然療法學家，相信「food as therapy」，改變飲食亦可以扭轉健康。（受訪者提供）

資料來源：Aranth安曼營養、食物安全中心