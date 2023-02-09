便秘解決｜先菜後肉煮飯加1種米助通便　每日30秒輕運動減腩瘦腹

新年時大吃大喝，如果吃了太多蘿蔔糕、湯圓等高脂、高鈉及低纖的食物，很易造成飲食失衡，腸道蠕動緩慢，形成都市人常見的便秘問題。放完年假後，除了收拾懶洋洋的心情，也是時候喚醒腸道。



5技巧保健腸道 攝取纖維多2倍

台灣營養師劉思妤在媒體網站上分享腸道保健的5大要點。首先，緊記要多喝水補充水分，經常讓腸道吸取足夠水分及滋潤，是踢走便秘的要訣。此外，飲食中有些技巧也可紓緩便秘問題。劉思妤表示，用水果代替零食成餐與餐之間的點心，例如是木瓜、奇異果等。當吃正餐時可先吃蔬菜類才吃肉，以確保每餐的纖維量足夠。煮飯時將部分的白米替換成糙米等全穀類，吃飯的同時便可增加多2倍的纖維攝取，對緩解便秘有幫助。

奇異果有豐富維他命C (Unsplash)

按圖看腸道保健技巧及重點︰

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糙米5大功效

據日本營養師本城美智子分享，糙米的膳食纖維多，比白米多出6倍的纖維量，不只有助紓緩便秘，也能幫助身體排出有害物質，堪稱「排毒聖品」。糙米亦蘊藏多種營養素，包括蛋白質、維他命、矽等礦物質。進食糙米的好處有助減去「節日肚腩」，例如是肚脹、吃滯、便秘肚的問題，也可預防貧血及提高免疫力。由於糙米纖維量高，吃起來的質感較普通白米堅硬。在白飯中加入糙米來代替部分精緻澱粉時，緊記加以咀嚼咬爛，同時使大腦有較多時間產生飽足信息，不用吃太多飯也有足夠的飽腹感。如借助吃糙米飯來減肥，也可減低捱餓之苦。

糙米，又名玄米。屬於中GI值（升糖指數）食物，並且含有大量的膳食纖維。（istock）

煮糙米4貼士口感柔軟

不少人認為糙米難以烹煮，怎樣煮口感亦較堅硬，加上米糠特殊的味道令很多人都難以欣賞糙米之美。想糙米的口感更佳，在煮糙米前要浸水至少4小時以上，糙米中難以消化的物質也被浸軟或釋出，人體便更易消化。當浸完第一泡之後，倒掉水，再加乾淨水，然後跟白米放入電飯煲煮飯至熟透，因此糙米的總用水量比白米多一倍。最重要兼較多人忽略的是，煮好的糙米飯等20分鐘才進食，待其溫度、營養、質感達最佳狀態時才享用，柔軟可口的糙米飯更為好吃。最後，建議盡量選購有機糙米，因為農藥量較少，更有利健康。

每日30秒抬臀喚醒腸道

除了注意飲食之外，做輕鬆的運動也助解決便秘問題。認證營養教練陳詠儀在社交平台上分享，每日只需抽空30秒做以下介紹給大家的下半身「抬臀橋式」動作，可喚醒腸道、促進蠕動，有助燃燒脂肪減肚腩。

按圖看教學：

參考資料︰早安健康/CCYP 華人工商YouTube/台灣認證營養師劉思妤／認證營養教練陳詠