便秘水果｜不只香蕉解便秘！研究證日吃這水果增排便纖維比例最佳

現代人常受便秘所苦，而當說到能有效幫助解決便秘的水果，大多數人最先想到的絕對非香蕉莫屬。但近期卻有國際研究指出，每天吃兩顆綠色奇異果，不但可以改善便秘，同時也沒有副作用產生。



台灣林口長庚胃腸肝膽科副教授李柏賢近日在Facebook粉絲專頁Dr.Le 李柏賢發文分享醫學新知，提到長久以來醫師們總是衛教患者在便秘時可以多吃綠色奇異果和火龍果，但始終沒有大規模的研究支持。

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每天2個綠色奇異果 一周增1.5次以上排便

而在近期一項國際發表在《美國消化醫學雜誌》的隨機研究中，證實每天兩顆綠色奇異果和7.5克的洋車前子相比不但可以改善便秘，每周增加1.5次以上的排便，同時減少便秘患者腹部不適感，認為以前總是說，每天一顆蘋果，醫師遠離我，現在應該改成，每天兩顆綠奇異果，便秘遠離我！

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非水溶性與水溶性纖維2：1 助腸道蠕動更有效

台灣外科醫師鍾雲霓也曾於《早安健康》YouTube頻道中分享，膳食纖維分兩類，一為如蔬菜等的非水溶性纖維，可使糞便變得較為蓬鬆，另外則為如水果等的水溶性纖維，可協助軟化糞便，而兩者的加總才能使糞便於腸道中順暢滾動，進而排出體外解決便秘的困擾。而鍾雲霓也表示，非水溶性纖維與水溶性纖維比率應為2：1，而奇異果內恰巧有同上所述2：1的比率，更能有效使腸道有效蠕動。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：便祕別只知道吃香蕉！研究證實：每天吃2顆這一種水果，每周排便多1.5次】

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