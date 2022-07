洗米貼士｜速度快力度輕3原則免營養流失　台農委會教存放防生蟲

洗米和煮飯對不少人而言都是相當簡單的事,但過程卻充滿小細節,一不注意可能導致營養流失。對此,台灣行政院農業委員會在Facebook上發文,分享挑米、洗米、保存米的關鍵要點。



台灣農委會在Facebook上發文,提到洗米主要是為了洗去附著在上面的雜質與異味。此外,在洗米的過程中,水分會逐漸滲入米粒,時間過長便會導致異味一同滲入,無機質和維他命B1等營養成分容易跟著流失。農委會因此建議民眾,在洗米時要「動作輕」、「速度快」、「勿搓揉」,以手輕輕且迅速地將米攪動,之後倒掉洗米水,重新裝水後重複2至3次即完成洗米動作。

除此之外,挑米也是一大學問,台灣農委會表示可以選擇米粒外觀良好者,「最簡單的方式就是直接查看包裝上CNS(National Standards of the Republic of China,中華民國國家標準),選擇CNS一等及二等之包裝米」。另外,選購時要注意包裝袋所標示的碾製加工日期、產地、規格或保存期限、廠商資訊等,「碾製日期愈接近購買日期愈好」。

台灣農委會提到,「為了良好的保存,建議不要一次買太多米,以小包裝或真空包裝為優先,以免儲存時間過長導致生蟲」。最後,開封過後的米建議放入保鮮盒,並將米放置冰箱10°C以下保存。

