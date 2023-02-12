情人節朱古力食譜｜15分鐘朱古力棒懶人必學　5招輕鬆坐融朱古力

即將情人節，在這充滿粉紅泡泡的日子，不少女生會精心自製朱古力送給心上人以表達愛意，這項從日本傳入的文化已成為情人節必備活動之一。若大家時間倉促，不彷試試以下這款情人節穀脆朱古力棒食譜，只需15分鐘即可完成，簡單方便。



朱古力棒簡單美味 不敗3貼士

這次為大家推介的情人節朱古力食譜，名為穀脆朱古力棒，也可稱呼為七彩脆脆朱古力棒。在家中自製不需很多材料工具，簡易又快捷。因添加了穀物麥片，吃起來會有脆脆的口感，層次豐富。大家可隨自己喜愛的穀物麥片味道來調整食譜，要是選用可可成分較高的朱古力來製作，朱古力中的苦味可中和穀物麥片的甜，更清爽不膩口。

按圖即看「穀脆朱古力棒」做法：

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材料：

牛奶朱古力 （可選用可可成份較高的朱古力） 100克

穀物麥片50克

裝飾糖（可省略）

工具：

牛油紙、大碗、小碗、正方形鐵碟（或自己喜愛的模具）、竹籤

做法：

1.把熱水加入大碗中。

2.把朱古力放置到小碗內，把小碗再放到有熱水的大碗內，以隔水坐融法把朱古力融成朱古力醬。

3.加入穀物麥片拌勻。

4.在正方形鐵碟中放置牛油紙，把混合物放置牛油紙上鋪平。

5.放置室溫約一小時。

6.凝固後，把不整齊的邊位切去，分成8-10等份，放上裝飾即成。

按圖看不敗小貼士：

1. 成品大約可以保存兩至三天，記得密封啊！

2. 如果買了比較大排的朱古力板，坐融前先弄成小塊，會較快融掉。

3. 隔水坐融法的水要避免太高溫，可以用抹刀不時攪拌以平衡溫度。

送朱古力習俗日本傳入 原是商業活動？

在1936年，神戸一間朱古力廠商把歐洲盛行選擇在情人節作為向愛人表白的風氣帶到日本，並且推薦將朱古力作為愛的表白禮物。之後，另外一位朱古力廠商再借此話題，提倡由女性主動表達愛意，女生只要在2月14日這天將朱古力送給心儀的男生，就可以間接告白，傳達自己的心意。自此就逐漸形成日本情人節贈送朱古力的文化，並且流傳至各個國家。

女生只要在這一天將朱古力送給心儀的男生，就可以間接告白、傳達自己的心意。(freepik)

５個簡易融化朱古力的方法

有人認為要掌握朱古力的融點較為困難，一旦溫度太高會很容易燒焦，溫度不一又會結塊，導致最後不能凝固。台灣生活網站介紹了5個比較簡單及易掌控的朱古力融化方法，讓大家容易上手製作情人節朱古力。

按圖即看５個融化朱古力的簡易方法：

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隔水加熱（利用水蒸氣）

利用水蒸氣來加熱，首先要在鍋內倒水並煮沸，沸騰後轉細火。把朱古力片弄碎後放入耐熱的玻璃大碗中，再把大碗放在鍋口上。注意碗不可直接碰到鍋內的熱水，最後一邊利用水蒸氣將朱古力加熱，一邊慢慢將它攪拌均勻即可。

隔水加熱（泡進熱水）

即記者所用的隔水坐融法。朱古力放進玻璃碗後，直接把碗泡進一鍋熱水中，並攪拌朱古力至融化。熱水溫度維持在攝氏45度-50度左右，不要超過攝氏60度，因為60度以上很容易讓朱古力燒焦。

微波爐

有微波爐的話，用以融化朱古力就非常簡單。把朱古力片弄碎後放入可微波的碗或其他適合的容器中，以大火微波約40秒。將碗取出再把朱古力攪拌均勻即可。但每個人的微波爐不同，若40秒後朱古力還沒有完全融化，可以再微波10秒，或微波到融化，但不宜一次過長時間加熱，容易焦燶。

電鍋

把弄碎的朱古力放進內鍋中，蓋上蓋子避免蒸的時候有水跑進朱古力中，接著在外鍋加一點水，並按下蒸煮開關，開關跳起來後，繼續利用保溫功能焗8-10分鐘左右，再將鍋蓋打開，把內鍋裡的朱古力攪拌一下，判斷是不是可以拌勻的狀態，可以的話，就把內鍋取出，將朱古力完全拌勻即可；不可的話，就繼續焗到可以拌勻為止。其實外鍋也可以不加水，只利用保溫功能將朱古力悶至融化也可，但需要的時間就會比加水的時間長一點。

耐熱保鮮袋

市面上有些保鮮袋承受100度高溫，只要把碎朱古力放進保鮮袋中；再拿出一個大碗，在碗中倒入攝氏50度的熱水，最後把保鮮袋放進熱水中，等朱古力融化即可

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參考來源：生活誌