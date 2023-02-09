5大開心食物朱古力竟缺席？營養師：提升快樂荷爾蒙趕走負面情緒

現代人長時間處於資訊轟炸的生活環境，工作上的壓力、生活上的壓迫、網路上的惡言，使得「抑鬱」（憂鬱）成了許多人內心的不定時炸彈。



除了在忙碌、低潮時找到正確的紓壓管道之外，對的飲食也能幫助妳攝取「 快樂荷爾蒙 」！專業營養師Feibi，便精闢說明5大「快樂食物」，原來吃對營養素，也能為情緒、心情帶來甜頭～

5大有效增加體內血清素的食物，食完開心啲！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 牛油果

營養師分享，我們所謂的「抑鬱」情緒，可能與體內的神經傳導物質－血清素（Serotonin）太少有關係，而對的營養則能為我們合成血清素，達到提升「 快樂荷爾蒙 」的效果！首先第一個看到的快樂食物，就是擁有豐富營養價值的：牛油果（台譯：酪梨）！由於牛油果內含有高比例的「鎂」則是合成血清素的重要材料之一，想要獲得快樂能量，牛油果是個不錯的選擇！

2. 高蛋白食材、三文魚

而造成體內「快樂荷爾蒙（血清素）」減少的原因，其中一項還有壓力過大、睡眠不足、飲食不當、營養不良！這些日常狀況都會使妳的心情不穩定、注意力集中困難，這時在日常飲食中補足「高蛋白」也是很重要的一環！營養師提到，像是豆腐、豆漿、魚類，又或者富含維他命B6、維他命D、Omega 3的三文魚（台譯：鮭魚）都是很好的快樂來源。

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3. 酸奶、乳酪

另外，許多人忽略的隱藏憂鬱因子，還有：腸道菌健康失衡！當腸道好菌不足、腸胃不適時，也會使「快樂荷爾蒙（血清素）」降低，導致情緒低落、失眠等問題！針對這點，營養師建議，像是酸奶、乳酪（台譯：優格、優酪乳）等能促進好菌增加的食品，也是找回好心情的快樂食物。

4. 椰菜花

前面提到，穩定的健康與好菌平衡，也能刺激「快樂荷爾蒙（血清素）」的增加，而除了攝取益生菌之外，也可以多吃富含能有助於益生菌衍生的益生質的椰菜花（台譯：花椰菜）、蘋果、香蕉！其中又屬椰菜花又有著能支撐身體營養比例的多項營養價值與纖維素，想從飲食改善生活，椰菜花絕對不能缺席。

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5. 番石榴

最後一項快樂食物，頒給擁有高比例維他命C營養的番石榴（台譯：芭樂）！番石榴又稱為水果之后絕不是沒原因～不只營養價值高，且能有助於提升體內免疫力，與腸道的穩固。想要加強「快樂荷爾蒙（血清素）」提升，不如先試著飯後來塊番石榴吧！

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