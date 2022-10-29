早餐麵包｜16款麵包卡路里排名雞尾包第2　食包4秘訣控血糖更健康

打工仔平日可能為了慳時間或金錢，爽手咬個麵包就趕快開工，未必常以健康地吃早餐為前提，只可盡量避免三高麵包（高油、鹽、糖）及較低熱量的麵包，以防日積月累有損身體或引起肥胖。16款常見麵包的卡路里及更健康地吃麵包4大貼士，為經常吃麵包的人提供實用性參考。



雞尾包亞軍 牛角酥卡路里僅尾三

鬆軟的麵包，絲絲細膩香噴噴，為了豐富食味及食趣，麵包師傅為麵包注入更多元素，包入各式餡料，肉鬆、腸仔、豆沙、椰絲…好吃度大為提升，卻令麵包的熱量大增，油脂、砂糖、加工肉的高鈉質，使麵包頓成健康的陷阱，近來不乏聲音指早餐不應吃麵包，因為精緻澱粉及高油、鹽、糖的關係，可能在進食後使餐後血糖水平大幅波動，對血管、心臟不利，而且會導致疲勞感加劇。

不少營養師曾列出各式麵包的熱量參考，最近台灣營養師程涵宇也在個人社交平台上分享了16款常見麵包的卡路里。

按圖了解（由卡路里高至低排列）︰

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健康吃麵包4秘訣 加配蛋白質飲品

程涵宇營養師亦分享了4個更健康地吃麵包的小秘訣︰首先，高脂肪、高碳水化合物的麵包容易造成嗜睡感，可搭配鮮奶、無糖豆漿等蛋白質飲品來減少血糖波動，也使營養吸收更為均衡。其次，盡量挑選全穀物成分的麵包，例如全麥包，因為它們的膳食纖維、蛋白質和礦物質比純白麵包高，亦較能幫助穩定血糖。如果全穀物麵包太沉悶，不妨先選擇以果乾、堅果為餡的麵包，因它們可降低製作麵包時糖的用量，堅果也能提供到不飽和脂肪酸有益於心臟。最後，吃麵包的量十分重要，避免長期以大量麵包當正餐，否則長此下去容易出現營養不均衡及肥胖問題。

參考資料︰程涵宇營養師FB