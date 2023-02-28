燕麥奶營養｜燕麥奶一定健康？高澱粉質1杯=半碗飯2類人慎飲！

植物奶蔚為風潮，當中燕麥奶的人氣急速上升，超市、商店不時引入不同牌子以供消費者選擇；咖啡店漸漸普及使用。縱然燕麥奶營養價值高，但說到底還是精緻加工品，選購時需留意其成分及糖分，避免墮入「健康」陷阱。



帶殼粗燕麥營養最高 降膽固醇助排便

燕麥本身熱量不低，但營養價值高。富含膳食纖維，特別是帶殼的粗燕麥，能刺激腸胃蠕動幫助緩解便秘。當中的水溶性纖維（β-葡聚醣）有提高飽足感、幫助控制膽固醇、幫助排便和增加腸道好菌等好處。台灣安欣瑜醫師曾在社交平台撰文指出，燕麥營養含量最高的是最外層的一層麩皮，換句話說，需要煮的去殼燕麥粒或鋼切燕麥營養價值最完整。

燕麥4大好處：

1. 燕麥富含碳水化合物、維他命和礦物質，蛋白質也高於大部分穀物。

2. 燕麥含有許多抗氧化劑包括多酚，有助降低血壓及改善皮膚質素等。

3. 燕麥中的可溶性纖維β-葡聚醣（Beta-glucan）有助降低血糖水平，促進腸道益生菌及增加飽腹感。

4. 燕麥有助降低壞膽固醇及心血管疾病的風險。



燕麥有降膽固醇、助排便等好處，加工步驟愈少的營養價值愈能被保留。（Pixabay）

燕麥奶屬「高澱粉食物」 減肥控糖人士留意

燕麥的營養如此高，燕麥奶的都會是一樣嗎？安欣瑜指加工步驟愈多的燕麥，其營養價值愈不能被保留，如即食燕麥（Quick Oats）及速溶燕麥（Instant Oats）等，其升糖指數也相對更高 ，食用後較容易使血糖上升，引起胰島素分泌增加。因此安提醒選購及飲用燕麥奶時宜多留意成分及營養標籤。燕麥奶主要是碳水化合物，一杯已有25克，約半碗白飯的碳水化合物，假如是含糖成分碳水化合物含量會更高。減肥和控血糖人士注意攝取量，避免飯後血糖飆高，甚至增加體重。

燕麥奶主要是碳水化合物，減肥和控血糖人士注意攝取量，避免飯後血糖飆高。（資料圖片）

安補充，市售的燕麥奶通常會有很多添加物，例如結蘭膠（Gellan gum）、香料和蔗糖等。以結蘭膠為例，雖然是合法的食品添加物及現時歐洲食品安全局（European Food Safety Authority）並沒有安全疑慮及制定每日容許攝取量，但那是不為人體所消化吸收。至於糖分，燕麥本身自帶微微甜味，建議購買原味／不額外添加糖的燕麥奶會較理想。

記者到超市細看市售的燕麥奶和營養標籤，發現部分確實含有不少添加劑，請按圖了解：

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資料來源：Facebook@安欣瑜醫師、台灣食品安全資訊網、消委會