燕麥奶食譜｜朱古力燕麥奶降膽固醇血糖　香濃幼滑做錯1步變奶糊

朱古力燕麥奶，與普通的朱古力奶沒有太大分別，一樣香濃柔滑。早餐時來一杯朱古力燕麥奶飽肚又健康，而且無添加天然的燕麥奶只需4個步驟便可完成。



燕麥奶，是較多人認識的植物奶之一，坊間亦會用燕麥奶取締牛奶作飲料之用。筆者向來都有飲用燕麥奶，不過並沒深究其製作過程，直至有一次觀看一個韓國節目才知道原來燕麥奶是可以自家製的，而且過程非常簡單，節目中的小孩子更一口氣將整支朱古力燕麥奶喝掉呢！

朱古力燕麥奶食譜

多一個步驟味更香

製作朱古力燕麥奶的步驟非常簡單，基本上材料只需要燕麥、水、可可粉及蜜糖便可，若想增添風味可以加入其他堅果如杏仁、腰果，簡單的只用燕麥亦可。燕麥攪拌前，宜先用白鑊炒香，此步驟主要是增強香味及層次，偷懶的也可以跳過，直接放進攪拌機攪拌。

打好的朱古力燕麥奶可以根據自己的喜好選擇隔篩與否。

做錯一步影響口感

不過謹記燕麥遇熱水會糊化，因此製作過程及飲用時亦不建議加熱，攪拌好的朱古力燕麥奶可以放入密封的玻璃瓶中，置於雪櫃冷藏並盡快飲用。

朱古力燕麥奶食譜

健康小貼士：

燕麥富含碳水化合物和纖維，蛋白質和脂肪也高於大部分穀物，另外富含多種維他命和礦物質，例如錳、磷及鎂。燕麥中的可溶性纖維β-葡聚醣（Beta-glucan）含量高，可有助降低膽固醇和血糖水平，促進腸道益生菌及增加飽腹感，並有助降低壞膽固醇及心血管疾病的風險。



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攝錄：麥超億、鍾瑞龍

剪接：麥超億

朱古力燕麥奶（攪／Blend）



3-4人分量 1級難度 15分鐘



材料：

可可粉3湯匙

燕麥片100克

冷水1公升

蜜糖1.5湯匙



做法：

1. 燕麥片放入白鑊中烘至有香味，盛起備用。

2. 除蜜糖外，將所有材料放入攪拌機中，用高速打至滑身。

3. 加入蜜糖，再按掣攪拌至完全混合。

4. 將朱古力燕麥奶倒入可密封玻璃瓶，存放在雪櫃中分次享用。



不失敗秘訣：

*炒過的燕麥片，必須待完全涼透才使用。

*製作過程不能加熱，不然會糊化，變得太稠影響口感。

*朱古力燕麥奶可存放在雪櫃約5日。

