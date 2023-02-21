改善失眠食物｜番茄杏仁8種食物助入眠　經常性失眠可致抑鬱肥胖

失眠如何解決？營養師推介8種食物改善失眠，包括酸櫻桃、奇異果…



改善失眠8大食物

睡眠質素差、難以入睡有可能會影響體內代謝，增加致肥的機會。想安眠可在飲食上下工夫，改善睡眠質素。台灣營養師程涵宇於社交平台分享方法，例如喝牛奶、吃杏仁、奇異果等，她推介8種食物令一夜好眠。

香港中文大學曾有的研究指出，在香港有近七成港人有失眠問題，主因是工作及學業壓力。（Unsplash）

按圖了解改善失眠8大食物︰

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1.奇異果

豐富維他命C，具高抗氧力，並富含血清素、葉酸助入睡。在睡前1小時吃2個來改善睡眠質素。

2. 酸櫻桃（酸車厘子）

跟我們平常吃的甜車厘子不一樣，在歐洲較廣泛栽培，多加工成罐頭、甜品、飲料。它含較高濃度的褪黑激素、色胺酸、血清素，有助抗炎及改善失眠。

酸櫻桃含較高濃度的褪黑激素、色胺酸、血清素，助改善失眠。（Unsplash）

3.杏仁

含褪黑激素以改善睡眠質素，亦富含鎂助降低壓力荷爾蒙對抗失眠。

4.番茄

含褪黑激素，增加血循環來改善睡眠。

5.蠔

含鋅促進睡眠品質。

6.高脂肪魚

例如三文魚，含維他命D、奧米加3脂肪酸，助調節血清素改善睡眠。

三文魚含奧米加3脂肪酸，助調節血清素改善睡眠。（Unsplash）

7.牛奶

牛奶有睡眠誘導之用，減少半夜起床次數。

8.洋甘菊茶

抗鬱、減焦慮，含芹菜素助眠。

30分鐘未能入睡屬失眠

中醫稱失眠為「不寐」，睡眠的時間或深度不足，多夢、寐而不酣，時寐時醒，醒後不能再寐或徹夜不寐亦是失眠的症狀。假如你在上床後需要30分鐘以上才能入睡、半夜醒來的總時間達30分鐘或以上、比預計起床時間更早醒，超過30分鐘再無法入睡，這些都是失眠的狀況。缺乏足夠的睡眠，不止會導致精神不濟，經常性失眠還可能導致或加深焦慮及抑鬱等情況，甚至引致肥胖。

按圖了解失眠易致肥原因︰

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參考資料︰程涵宇營養師FB