牛油果減肥｜好脂肪高纖飽肚多吃唔肥？揀牛油果貼士果核細有樣睇

牛油果被視為超級食物，營養密度高，不飽和脂肪豐富，牛油果屬於油脂類而非水果，吃太多牛油果也會致肥，一個牛油果有幾多脂肪？熱量如何？



營養師建議每天吃多少？

牛油果的膳食纖維十分豐富，比一個帶皮蘋果的纖維更多，有助於促進排便，增加飽腹感以減少食慾，每100克牛油果大約含0.9克糖，屬低糖食物；不過，油脂豐富，多為不飽和脂肪酸，是俗語說的「好脂肪」，幫助抗炎，降低血管中的壞膽固醇水平。營養師通常建議每天吃半個牛油果已足夠。

牛油果屬於油脂類而非水果。（尹嘉蔚攝）

一個牛油果3/4熱量為油脂

當民眾知道牛油果的好處後，很多人奉牛油果為健康、美容聖物，早年曾吹起一陣牛油果熱潮，世界各地愈來愈多人吃牛油果，墨西哥、拉丁美洲及加洲是最大的牛油果供應商，這塊「綠色黃金」為商人帶來龐大利益。現時，不少人或已將牛油果納入日常餐單之內；不過，有營養師提醒，牛油果雖有「好脂肪」，又因為飽肚而降低對其他食物的渴求，但如果吃過量還是會令人增肥，一個牛油果有近4分之3的熱量都是來自油脂，如果刻意多吃牛油果，有益的超級食物也會成為超肥食物。

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按圖探索吃牛油果的9大好處︰

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資深營養師潘慧德受訪時指出一個普通尺寸的牛油果卡路里約320千卡，29克總脂肪（約等於2湯匙油），當中有20克是單元不飽和脂肪酸。若奉行低脂飲食，每人每日進食兩湯匙油，半個牛油果已接近1湯匙油。欲借牛油果來修身的話，如果一日吃一個，其他的飲食幾乎要零油分。

牛油果外型修長果核偏小

或者你會有經驗，某些牛油果的果核特別大，果肉又少，吃了一個感覺如半個，於是又多吃一個，如是者所吸收的熱量或會增多。想買到果肉較多、果核較細的牛油果，不妨挑選外型較修長的果實；又圓又胖的牛油果，它的果核一般也較大，尤其是Hass品種差異更為明顯。至於Shepard品種的果肉及果核上佔比相對平均，同樣是較修長的果實，它的果核也是細一點，G Max特大牛油果品種的果核就和它的體型一樣大。一般來說，牛油果的長相如何，它的果核長相也就如何。

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Hass牛油果（左）外型胖圓的果核大、果肉少；（右）外型瘦長的，果核偏細、果肉佔多，口感也細膩一些。（尹嘉蔚攝）

按圖看牛油果品種及果核大小鑒別︰

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一個牛油果卡路里有多少？ 一個普通尺寸的牛油果卡路里約320千卡。 一個牛油果有多少匙油？ 一個普通尺寸的牛油果有約29克總脂肪，約等於2湯匙油。

參考資料︰蔡明劼醫師FB/Cleveland Clinic