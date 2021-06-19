牛油果｜減肥降血壓9好處患心臟病7類人不宜　日食1個減膝痛5成？

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-06-19 22:06

牛油果因為如奶油般的質感、味道和健康益處而成為很受歡迎的水果之一。隨著低碳水化合物和生酮飲食的流行，牛油果等高脂肪食物成為不少人的主食，吃牛油果9大好處值得探索。

隨著低碳水化合物和生酮飲食的流行，牛油果的受歡迎程度一直上升。（VCG）

牛油果逾千種？

過去十年中，牛油果的受歡迎程度一直穩步上升，需求還在不斷增長。墨西哥、拉丁美洲及加洲是最大的牛油果供應商。牛油果實際上有超過一千種不同類型，在香港，我們大部分時間主要看到流行的「哈斯」牛油果（Hass avocado）。

在香港主要看到「哈斯」牛油果（Hass avocado）品種。（VCG）

如何辨認牛油果生熟程度？請按圖了解︰

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牛油果營養

據美國農業部國家營養數據，五分之一個牛油果（約 40 克）含64千卡、約6克脂肪、3.4 克碳水化合物、少於1克糖及近3克纖維。並蘊含維他命C、E、K 和B雜，還提供葉黃素、β-胡蘿蔔素和omega-3脂肪酸。儘管牛油果中的大部分卡路里來自脂肪，但這些是健康的脂肪，有助於保持飽腹感。當人體消耗脂肪時，會減緩對碳水化合物的分解，有助保持餐後血糖穩定。適量地吃健康的脂肪也有助於皮膚健康，促進脂溶性維他命、礦物質和其他營養素的吸收。

按圖探索吃牛油果的9大好處︰

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牛油果在緩解關節痛方面似乎有不錯的效果，據美國國家醫學圖書館國立衛生研究院的研究，就有牛油果成分的減膝痛藥進行6個月的測試，膝痛患者每天服用1粒，膝部疼痛降低了50%，往後2個月的膝痛問題再有改善。而日本TBS電視節目曾做了針對肩頸僵硬的實測，發現被測對象在食用牛油果10天後，全部由「硬到爆區」回落到「安心區」。

牛油果高纖高鉀 7類人宜慎吃

縱然牛油果的好處不少，但有以下人士不宜吃太多牛油果，包括有腸胃消化問題、對牛油果過敏、有腎病、低血糖及低血壓的人亦不宜食用。此外，牛油果本身亦含有豐富的維他命K，患有心臟病及服用傳統薄血丸的人士慎吃。

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參考資料︰Healthline/Medical News Today/The Nutrition Watch Dog