早餐番薯｜助通便營養吸收達9成幾點食最好？常與1物同吃恐胃潰瘍

活力飯盒風波擾攘，不少家長擔心飯盒安全問題，直言給小朋友吃的要尤其注意食物安全及營養價值，不論正餐與零食也要挑有益身體的。有中醫師指番薯最宜當日常零嘴，對大人來說也有裨益，揀對時間吃番薯更能充分吸收其中的珍貴營養。



番薯補虛、益氣、健脾胃，宜當日常零食取締垃圾食物。（資料圖片）

番薯補虛益氣健脾胃

台灣余雅雯中醫師在社交平台分享，小孩到中醫所應診常發現有痰濕及過敏問題，像是鼻過敏、氣喘及皮膚過敏，深入檢查後發現，過敏的原因是吃太多零食，促成過敏體質。余建議如果家長給小朋友吃零食，可選番薯之類來代替，《本草綱目》記載番薯可補虛、益氣、健脾胃，番薯能補中益氣，助身體消化，對胃腸衰弱及虛弱的身體有重拾健康之用。

番薯在早上吃，腸胃更能吸收其中大部分營養。（尹嘉蔚攝）

早上6:30食番薯助排便

余亦解釋番薯最好在早上吃，因為早上7點至9點是人體腸胃吸收營養的黃金時間，甚至進一步建議在早上6:30前吃完，讓小腸吸收番薯中90%以上的營養，在7:00左右如廁排毒。當過了正午12點則盡量不吃，因為中午過後新陳代謝會較差，番薯的醣反而容易囤積體內，為身體帶來負擔。余最後提醒要避免番薯和柿子同吃，因柿子含鞣質及果膠，可能結合番薯中的糖並在胃內發酵，有可能增加胃酸分泌，造成腸胃問題，長期下去太嚴重的話可能導致胃潰瘍及胃出血。

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擔心吃番薯放屁多？連皮吃、跟飯吃可有助紓緩。下圖說明吃番薯的宜忌，不妨參考以下6項要訣︰

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番薯幾點吃最好？ 中醫分享早上7點至9點是人體腸胃吸收營養的黃金時間，此時吃番薯較好。 番薯中午後吃有何不好？ 中午過後新陳代謝會較差，番薯的醣反而容易囤積體內，為身體帶來負擔。

參考資料︰余雅雯中醫師FB