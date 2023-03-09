控血糖食物｜14種苦味食物強肝排毒穩血糖　苦瓜10好處最夾炒滑蛋

甜味似乎讓人有好心情，吃甜太多卻會致肥、血糖高…引起連串健康問題；有醫生指吃苦有益身體，苦味促消化、穩血糖、強肝排毒，難道要常喝廿四味？



沖繩的苦瓜，沖繩獨特的地理環境，土壤中蘊藏大量鈣質，令當地的苦瓜含豐富的維他命B和C。（尹嘉蔚攝）

14種苦味食物例子

「苦」可以磨煉心志，有人笑說能吃苦、喜吃苦的人，鬥志更高，性格堅強，遇困難更有EQ沉着應付。很多人認為苦味食物選擇少，除了涼茶、苦瓜之外，黑咖啡、黑朱古力也是苦食物。然而，苦味食物尚包括羽衣甘藍、蘿蔔、芝麻菜、菊苣（苦菜）、小紅莓（蔓越莓）、綠茶、柑橘皮、肉桂、生薑、薄荷和紅酒等。

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苦味強肝助排毒 降血糖減食慾

家庭醫生李思賢在社交平台上分享，苦味的食物時常可處理很多消化問題，甚至當作預防的良方。人體中有許多苦味的受體，且分佈在口腔、舌頭、胃、肝及腸道等，而自然界中的毒素味道通常也很苦，身體遇到毒素，會積極分泌唾液與消化酶來分解。至於，苦味的食物在醫學上被證實有助於穩定血糖與增強肝臟排毒，同時可延長飽肚感及降低食慾，或者有助吃少一點達至有減肥效果。

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苦瓜炒蛋（尹嘉蔚攝）

參考資料︰家庭醫生李思賢FB