消委會｜珍珠奶茶蜂蜜綠茶8大類手搖茶糖含量　5樣本走甜更高糖？

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-06-07 20:51

炎夏中喝杯珍珠奶茶、百香果紅茶、蜂蜜綠茶等消暑解渴，然而，這些調製茶類飲品或暗藏高糖及高熱量危機，喝1杯珍珠奶茶隨時相當於吃1.5碗白飯熱量。若是為了健康或怕肥，或要求「走甜」、「無糖」，有檢測樣本卻意外發現「走甜」比「正常」更多糖分。

消委會與食物安全中心合作，曾測試坊間8種，合共127款調製茶類飲品。（盧翊銘攝）

8大類調製茶 百香果紅茶最高糖 珍奶芋奶最高卡

消委會與食安中心合作曾測試8大類調製茶，包括珍珠奶茶、芋香奶茶、芝士奶蓋／奶蓋綠茶、抹茶拿鐵、百香果紅茶、芒果綠茶、茉莉綠茶和蜂蜜綠茶，共127個樣本，平均重量540克，平均每100克含5.4克糖。其中以百香果紅茶的平均糖含量最多，不論是店舖預製、既定甜度的調製配方，或要求走糖，百香果紅茶亦是最甜，平均每100克含7.1克糖。

樣本中有一款芋香奶茶，最高熱量是平均每100克有100千卡，最低卡一款是45千卡，兩者相距2.2倍。（詹郭敏攝）

按圖了解8大類調製茶（手搖茶）的平均糖含量及熱量（由糖含量高至低排列）︰

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奶茶類vs清茶類 哪款更多糖？哪款更高卡？

奶茶類有奶的成分，相比清茶卻含較少糖，清茶類中很多時加入了果糖、蜜糖或糖漿，例如百香果紅茶，所以比較甜。有奶類成分的茶中，平均糖含量最低是芝士奶蓋／奶蓋綠茶類，平均每100克含3.5克糖。雖然奶茶類飲品平均含糖量較低，熱量卻高於一般清茶類。其中以珍珠奶茶的平均能量值最高，其次是芋香奶茶、芝士奶蓋／奶蓋綠茶及抹茶拿鐵。奶茶類含奶精或奶蓋粉，脂肪含量相對較高，平均每100克熱量有66千卡，若以一杯平均重量535來計算，便攝入卡路里353千卡，相當於一碗半白飯（260千卡/碗200克）的熱量。

雖然奶茶類飲品平均含糖量較低，熱量卻高於一般清茶類。其中以珍珠奶茶的平均能量值最高。（陳泳嵐攝）

測試中亦檢測十款「不加糖」珍珠奶茶的珍珠是否含有糖分，以了解顧客要求走糖後，是否真的可無糖。結果顯示，十款樣本的珍珠均含糖，每100克珍珠的糖含量平均為3.8克，每份珍珠平均有6克糖（約1茶匙）；最少糖為0.66克，而最高達6.8克，兩者相差近10倍。

「不加糖」珍珠奶茶的珍珠亦含有糖分，每100克珍珠的糖含量平均為3.8克，每份珍珠平均有6克糖。（朱潤富攝）

按圖了解9個品牌珍珠奶茶含糖量（由糖含量低至高排列）︰

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5樣本「走甜」比「原味」更甜 商家質疑結果準確性

此外，檢測中近40款聲稱「不加糖」的樣本中，卻意外地發現有5款要求「不加糖」的飲品，竟比「原味」的糖含量為高。其中以仙跡岩的「大凍百香果紅茶」較顯著，原味每100克含糖量8.6克，不加糖樣本卻每100克卻有8.9克糖，多出4克糖，高出3.5%。

按圖睇5款「走甜」比「原味」多糖的飲品︰

仙跡岩老闆何國偉曾接受《香港01》查詢時解釋，「走甜」指不加入額外的糖水，但百香果的果糖仍然存在。對於走甜樣本較正常更甜，他對於測試結果感「莫名其妙」，不排除與人手沖製或職員下單時出錯有關。而Flamingo Bloom也質疑測試的準確性，強調每天新鮮沖泡茶底，沒有添加糖，亦不使用茶粉或預製茶底，由於奶蓋含糖，當與茶攪拌後，飲品便有甜味。對於芝士奶蓋「走甜」樣本比「原味」多糖，表示沒可能發生，並感到困惑，認為是次測試沒有作用及不公平。

據世衞建議，以每日從膳食中攝取2000千卡的人士為例子，每日攝入少於50克的游離糖（砂糖、蜜糖、糖漿、天然果糖等），有助減低患肥胖症、高血壓、心臟病和糖尿病等風險。若能進一步將每日攝入量減至少於25克，可減少蛀牙或更多健康益處。

資料來源：消委會/《選擇》508期/食安中心