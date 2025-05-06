降血壓食物｜護心血管逆轉高血壓5種食物　1款1周吃2次減中風20%

高血壓能透過改善飲食來改善， 5種有助穩定血壓的食物，營養師建議可多吃一點逆轉高血壓。



高血壓｜青年人敏感度不足

高血壓除了影響心臟、血管、大腦之外，也會影響全身的器官。不僅是中年人及長者，青年人亦會患上高血壓，原因是生活習慣不良如熬夜，以及日常以高油高鹽飲食為主，不過，青年人對可能會患上高血壓的敏感度偏低，當身體檢查量血壓時或有身體不適才知患上。要預防高血壓，需注意改變生活及飲食習慣。

控制高血壓以藥物控制為主，不過營養師亦有建議多吃一些對心臟及血管有益的食物也可穩定血壓，甚至乎逆轉高血壓。李婉萍營養師在社交平台上分享5種有助穩定血壓的食物，包括希臘乳酪、堅果、莓類水果、深綠色蔬菜及有豐富奧米加3脂肪酸的魚類。

穩定血壓5種食物

1.莓類水果

草莓（士多啤梨）、藍莓、桑莓、小紅莓等富含花青素、類黃酮。這些抗氧化物讓血液循環更好，有益於心及血管保健。莓果好處｜士多啤梨降心臟病發30%！8大莓果1種抗氧化力=藍莓10倍

2.深綠色蔬菜

富含植物多酚及維他命C，兩者也是抗氧化物，建議每天吃3大份，有益心血管，可選菠菜、羽衣甘藍、菜心等。

按圖看更多穩定血壓的食物︰

+ 9

3.希臘乳酪

希臘乳酪富含鈣、蛋白質，據研究指高血壓患者吃乳酪有助降低心血管疾病，而每星期吃2次，大約降低20%中風風險。建議食用量是每次吃200克約一個雪糕杯大小。希臘乳酪好處｜希臘乳酪比一般乳酪健康4大原因 減肥揀邊種？

按圖了解希臘乳酪與希臘式乳酪分別︰

+ 4

相關文章︰乳酪檢測｜35款原味希臘乳酪嚴選最低糖低卡 教揀2招點算高蛋白?

4.魚類

魚類以三文魚、沙甸魚、吞拿魚、鯖魚等富含奧米加3脂肪酸的深海魚為佳。據美國心臟病協會建議，1星期吃2次，1次的份量約1個手掌大小，有助降低心血管疾病發生。15種魚Omega 3排名｜三文魚第7低過鰻魚！護腦防失智榜首高475倍

5.堅果

富含鎂、維他命E、健康脂肪多元不飽和脂肪酸，有助保護心血管。建議每日吃1湯匙堅果及種子，例如杏仁、合桃、腰果、芝麻等，並選原味的堅果，沒有額外用鹽、糖調味的堅果。英國心臟基金會建議，堅果的食用分量為一手，即約30克。進食太多的話，則容易攝入過多熱量，導致肥胖。相關︰堅果熱量｜消委會發現合桃高脂花生低卡 果仁不致肥每日食幾多？

花生堅果的平均營養素含量︰

+ 8

參考資料︰李婉萍營養師FB / HEHO