切洋蔥貼士｜減洋蔥辛辣橫或直切？控血糖助防癌3種洋蔥料理方法

透過不同的切法，控制洋蔥的辛辣味，想嗆啲又得，冇咁嗆又得。3種料理洋蔥的方式可改善口感及味道，爽又得、甜亦得。



橫切減嗆辣 直切多辛辣

洋蔥炒蛋、焦糖洋蔥、洋蔥湯，有人嗜吃洋蔥，有人聞洋蔥即怕怕。生洋蔥實在有點難入口，不過豐富的槲皮素和硫化合物，在吃生洋蔥時能吸收得更多。想減少洋蔥的嗆辣，可以將洋蔥打橫切，即是逆紋、逆纖維而切。逆紋切會切斷洋蔥的纖維，用來做沙律時，口感較不辣，白洋蔥最甜，紫洋蔥又比黃洋蔥稍甜。

減少洋蔥的嗆辣，可以將洋蔥打橫切，即是逆紋切。（photo AC）

如果打直切，即順紋、順纖維切洋蔥，會保留更多纖維，洋蔥的辛辣較易滲出，想去料理的腥味、喜歡洋蔥的辣味，揀打直切。

打直切，即順紋切，洋蔥的辛辣較易滲出。（photo AC）

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按圖看減少洋蔥催淚３方法︰

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3種料理洋蔥的方法

沙律︰扒廊常吃到的沙律，總有點生洋蔥，爽勁十足。白洋蔥甜度最高，其次是紫洋蔥、黃洋蔥。切好絲的洋蔥可先浸一浸冰水，增加爽脆度。

快炒：用大火快炒，洋蔥的口感軟硬適中。洋蔥炒蛋、洋蔥炒牛柳粒、洋蔥豬扒、洋蔥炒咕嚕肉等，吃到洋蔥的甜脆。影片示範︰洋葱豬扒 底面揼幾下鬆軟肉嫩

洋葱豬扒（馮嘉雯攝）

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燉煮/煮湯︰熟到透的洋蔥又甜又軟熟，辛辣味隨烹調加熱而消失，時間愈長，甜味愈明顯。影片示範︰【電飯煲食譜】味噌洋蔥湯更入味2招

味噌洋蔥湯（詹郭敏攝）

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吃洋蔥好處

因為洋蔥富含槲皮素及類黃酮，有助細胞抗氧、抗炎，也助血管暢通，保持彈性，預防血栓、動脈硬化、心臟病及失智。除槲皮素外，洋蔥還含有機硫化合物，據研究指，吃多量洋蔥及大蒜，能預防乳癌。不過，較多人認知是洋蔥有助控制血糖，預防糖尿病。此外，有一項研究發現二型糖尿病患者每日吃約100克的生洋蔥，可助降低血糖。延伸閱讀︰洋蔥助預防感冒？6項保存法不易壞不發芽絲襪好幫手!

參考資料︰台灣傅裕翔醫生FB