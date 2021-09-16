健康飲食｜洋蔥可抑制骨質流失？料理方便多變生吃有助緩解感冒

洋蔥可抑制骨質流失，這是真的嗎？外國研究發現，洋蔥含有槲皮素，可減少骨頭中的鈣質流失，進而提高骨質密度，預防骨鬆；不過，台灣食藥署提醒，洋蔥鈣含量很低，想要預防骨鬆，還是應多攝取牛奶、深綠色蔬菜、小魚乾、黑芝麻、豆製品、紫菜等，並適當運動、日曬。



洋蔥在歐美被譽為蔬菜皇后 料理方便營養好處多

洋蔥炒蛋、洋蔥濃湯，可以久放的洋蔥是家庭餐桌常見的食材，美式早餐也少不了它，放在漢堡裡當配菜，或是直接油炸，因為營養豐富，熱量不高，料理方式多元，具有獨特辛辣味的洋蔥，在歐美被譽為「蔬菜皇后」。

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台灣台安醫院營養師劉怡里表示，洋蔥富含類黃酮、硫化物等2大特別營養素，具有很強的抗氧化作用，可以抗癌、防過敏、降三高、保護心血管、延緩老化、改善輕微感冒、助排便等功效。

食用洋蔥預防心血管與三高 生吃有助緩解感冒

劉怡里進一步解釋，類黃酮含有槲皮素、山奈酚等植化素，加上硫化物，均為重要的抗癌成分，因此，經常食用洋蔥，有益健康，可預防心血管疾病、降三高。

此外，在出現咳嗽、打噴嚏、流鼻涕等感冒症狀時，也可以吃些生洋蔥，有助於緩解感冒的不適。不過，生洋蔥具有辛辣味，不是每個人都喜歡這種味道，許多小孩子避之唯恐不及。再者，洋蔥含有寡糖，老人家及腸胃功能不佳者吃多了，容易脹氣，建議煮熟後再食用。

按圖看鑒別美味洋蔥主要方法︰

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預防骨質疏鬆吃洋蔥有用嗎？中年後應定期檢測骨密度

至於多吃洋蔥是否可以有效延緩或抑制骨質流失，台灣食藥署表示，這需要更多科學研究，想要預防骨鬆，應該多多攝取鈣質與維他命D，保持體重、規律運動、適時日曬，且避免抽煙、喝酒、熬夜。

由於骨鬆幾乎沒有症狀，步入中年以後，女性停經前後，應該定期接受骨密度檢測，如果數字異常，務必尋求醫師，經評估後，予以正確投藥，抑制骨質密度流失的速度。

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