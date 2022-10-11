胃酸倒流｜嚼香口膠助中和胃酸？營養師教14招防胃酸倒流忌生洋葱

現代人工作忙碌、生活作息容易不正常，胃酸倒流逐漸成為文明病，需透過改變生活習慣減緩症狀。



台灣營養師程涵宇在Facebook粉專「程涵宇營養師」發文表示，台灣人胃酸倒流盛行率近25%，主要典型症狀為胸口灼熱或酸逆流感，而非典型症狀有吞嚥困難、咳嗽、胸痛、咽喉炎、逆流性牙侵蝕、氣喘、聲音沙啞等。若長期忽視胃酸倒流問題，可能會演變成食道潰瘍，繼續發炎下去則有可能變成食道癌。

14種避免胃酸倒流自然方法（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 嚼香口膠／無薄荷

香口膠會增加唾液的形成，可能有助於減少食道中的胃酸。但要記得避免吃添加薄荷的香口膠以免反而增加不適症狀。

2. 左側睡

研究發現，右側睡可能會加重夜間胃酸倒流！左側睡可能會減少高達71%的食道胃酸問題，所以如果在晚上出現胃酸逆流，請嘗試左側睡覺。

3. 抬高床頭

有些人容易在半夜出現胃酸倒流症狀，這會影響睡眠品質無法入睡，抬高床頭像是多墊個枕頭可以減少胃酸反流並改善胃灼熱和胃酸倒流等症狀。

4. 早點吃晚餐

建議有胃酸倒流的人在睡覺前3小時內避免進食。因為飯後平躺會使消化速度減慢，可能會惡化胃酸倒流症狀。

5. 選煮熟的洋蔥而不是生的

有些人在吃生洋蔥後會出現胃灼熱和其他胃酸倒流問題加重。可能是因為洋蔥中含有大量可發酵纖維，增加胃灼熱、胃酸逆流和打嗝，而且生洋蔥也更難消化，可能會刺激食道內壁，導致胃灼熱加重。

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6. 少量多餐

飯後胃酸倒流症狀通常會更明顯，而大餐會讓症狀加劇。建議少量多餐是較適合的方法！

7. 健康體重

美國消化系內視鏡學會將肥胖確定為反覆發作胃酸倒流的主要原因。腹部脂肪過多（小腹太大）與胃酸倒流風險增加有關。腹部肥胖造成腹壓增加導致橫膈膜壓力梯度增加造成胃酸倒流。

8. 低碳水化合物

一些研究發現，小腸中碳水化合物消化不良和細菌過度生長可能導致胃酸倒流。低碳水化合物飲食可能為一種有效的治療方法。

9. 戒酒

過量飲酒會加重胃酸倒流。

10. 不要喝太多咖啡

咖啡可能會使胃酸倒流和胃灼熱惡化，但每個人對於咖啡的反應不同，如果發現咖啡會使症狀更明顯請減少喝咖啡。

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11. 避免碳酸飲料

喝碳酸飲料會暫時增加打嗝的頻率，這可能會增加胃酸倒流。

12. 不要喝太多橙汁

許多類型的柑橘汁，包括橙汁和西柚汁，被認為是胃灼熱的常見誘因。

13. 可以避免薄荷

薄荷降低食管下括約肌壓力可能會加重胃灼熱和胃酸倒流。

14. 避免高油食物

例如油炸、煙肉、香腸，高脂肪食物可能會導致膽鹽釋放至消化道中，導致胃酸倒流還會刺激食道。刺激膽囊收縮素（CCK）的釋放放鬆下食道括約肌，讓胃裡的食物容易逆流至食道。

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