去濕食物｜洋蔥冬瓜4類食物去濕防筋骨痠痛　1招煮紅豆水效果更佳

5、6月梅雨季節來臨，不僅氣候潮濕、衣物容易發霉，連人體也容易受到濕氣的影響，汗水無法順利蒸散，就會影響到體內廢物的排除，也常會有濕疹、筋骨痠痛、過敏性鼻炎等，甚至會出現腸胃道不適的狀況。



想讓身體袪濕，台灣營養師夏子雯建議吃4類袪濕食物。

4類袪濕食物（按圖看清👇👇👇）

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1. 全穀物類

推薦：薏仁、綠豆、紅豆。

薏仁、綠豆、紅豆，有健脾胃、袪濕，也有清熱消暑的效果，也富含維他命B1及礦物質磷、鉀、鈣等。

若想讓袪濕的效果更好，建議在烹煮「三穀水」，如薏仁水、紅豆水、綠豆水時，不要煮破皮或是讓澱粉質沉澱後，再撈取上層的水份，效果更好；而剩下的穀類，則可以當成正餐的澱粉來取代白米飯食用，能增加膳食纖維的攝取量，也很健康。

以中醫的角度來說，綠豆性涼、薏仁偏微寒，而紅豆性平，所以可以依照自己的體質屬性來挑選。

2. 瓜類蔬菜

推薦：冬瓜、苦瓜。

冬瓜、苦瓜是能利水消腫、去除濕氣的蔬菜，可以做成滷冬瓜、涼拌苦瓜，晚上天涼時，也可做成排骨湯來袪濕、解熱。

用五行來養生，五色豆養五臟（按圖👇👇👇）

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3. 辛香料

推薦：生薑、蔥、花椒。

生薑、蔥、花椒有助於排出體內濕氣的辛香料，在悶熱的梅雨季，胃口不佳時，可透過添加辛香料，來提升食慾。

4. 強化血管彈性

推薦：洋蔥。

洋蔥不僅能化濕、祛痰，而且富含有槲皮素，是強大的抗氧化物質，對於血管的彈性也有正向的幫助。

夏子雯提醒，除了食補外，在飲食上也要盡量要清淡，減少高油、高糖的食物，也別忘記要適度的活動、運動，活絡器官，增強身體的新陳代謝，保持空氣流通、乾燥環境，善用除濕機，都有助於減少體內因梅雨季造成的濕氣累積。

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▼3部位判斷身體是否濕氣重（按圖看清👇👇👇）：

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