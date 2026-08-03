雪櫃保養｜番茄放雪櫃無故結冰？專家揭1原因輕鬆解決保養雪櫃5招

番茄結冰｜雪櫃保養｜雪櫃冷藏食物，令它的保鮮期延長，但即使食物已妥善存放雪櫃內，原來都不一定可以保鮮。有讀者表示，不知為何番茄放在雪櫃非冰格，兩天後竟然結冰！專家指，這與雪櫃溫度無關，也不是壞掉，只需一個簡單方法便可把問題解決。還教大家保養雪櫃5招。



番茄放在雪櫃內而非冰格，只要短短兩天，就結冰了！（資料圖片）

雪櫃儲存食物 無故結冰原因

雪櫃結冰，或當中的食物結冰其實並不罕見，一般情況下，用戶只需調低出風量已經可以。不過，如果情況依然持續，有可能是因為雪櫃出現問題，但也不一定要找師傅上門維修，裝修學院校長鄧世民（Simon）建議用戶可先檢查一下，有機會可以自行解決。

按圖看雪櫃會出現的問題和解決辦法

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雪櫃結冰 排水管或堵塞

如果雪櫃出現結冰或者有漏水情況，Simon表示可能是雪櫃內的排水喉管堵塞，有機會因為積水在喉管內結冰，或有食物殘渣堵塞喉管，令水倒灌入雪櫃中。Simon指解決的方法很簡單，只要清空雪櫃再關上電源，令喉管內的冰溶解後，問題便可輕鬆解決。

Simon表示，雪櫃結冰很多機會是因為雪櫃內的喉管結冷，令水倒灌入雪櫃後再結成冰。（資料圖片）

雪櫃保養｜U型擺放食物 預留空間避免製冷不足

雪櫃除了結冰，另一個普遍遇到的問題便是雪櫃製冷不足，如果不是機件故障，最主要原因是出風位受阻，令冷風不可走勻整個空間，使部分食物變壞及出現異味。Simon表示這因為雪櫃的食物存放過多，除了減少存放量，也可採用U型擺放食物原則，即將食物放近櫃門，預留更多空間於出風位，讓冷風可以均勻地游走雪櫃內所有位置。

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雪櫃保養｜訂造廚櫃須留意一件事

為了善用每一小吋空間，不少人都會訂造廚櫃，但是Simon提醒，訂造廚櫃時要為雪櫃的周圍留有足夠空間散熱，太少散熱空間有機會影響製冷效能，從而減低雪櫃的壽命。

訂造傢私時，需要在雪櫃旁邊預留散熱空間。（開電視截圖）

雪櫃保養｜雪櫃頂放家電會損壞雪櫃？

廚房空間狹窄，不少人都會利用雪櫃頂放置小家電或雜物，但這樣會否對雪櫃造成影響？Simon表示，事實上雪櫃不容易因為櫃頂上放小家電甚至雜物而縮短壽命，不過，不會壓壞，但不代表可以將物品不停推疊上去，因為雪櫃左右兩邊和櫃頂都設有散熱位，被雜物堵住同樣會損壞雪櫃。另外，雪櫃頂亦不應該蓋上布，因為亦會阻礙雪櫃散熱。

按圖看雪櫃的基本保養方式：

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雪櫃保養貼士

1. 預留散熱空間

建議櫃左右側預留5厘米，背部留10厘米，頂部雖可放置小家電，但不宜密封或蓋布。

2 避免被太陽直射

被太陽直射會加大製冷系統的壓力。

3 雪櫃門緊閉

每次關雪櫃門須留意有否緊閉，因打開時溫度升高，雪櫃需重新製冷，令製冷系統壽命縮短。

4 避免放入熱食

熱食同樣會令雪櫃內溫度升高，雪櫃需加大能源重新製冷，宜放涼食物後放入。

5 定時清潔雪櫃

避免存放過多食物外，清潔時要關掉電源，將喉管內的冰溶解，減少故障機會。