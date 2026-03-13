廚具致癌｜1顏色膠廚具增患癌風險！1種鍋含劇毒！消委會使用6招

廚具致癌｜廚具會直接與食物接觸，因此如何選擇廚具非常重要。你會揀方便輕身、便宜美觀，還是實際耐用？若果因貪便宜或輕巧的廚具，分分鐘增患癌機會！英國《太陽報》曾刊出一篇有關致癌物質的研究報告，當中有一種顏色廚具致癌風險較高！其實，不當使用鍋具同樣有損健康，究竟應該如何正確使用避免中伏？



原來黑色的廚具會成為致癌的元兇！（圖片來源：freepik）

廚具致癌｜黑色塑膠廚具 有毒成分濃度高

廚具各式各樣，但原來黑色的塑膠廚具有機會成為致癌元兇！根據英國《太陽報》報道，一項針對消費物品含化學元素的研究報告，發現用於廚房用具、外帶容器和兒童玩具的黑色塑膠等均含有溴化阻燃劑（BFR），其濃度高達22,800ppm。當中還有被認為具致癌潛力的禁用物質十溴二苯醚的化合物。根據歐洲聯盟發起的廢棄電子電機設備（WEEE）的規定，塑膠的溴化阻燃劑（BFR）含量必須限制在2000ppm，遠遠超岀正常含量。而研究中的有毒黑色塑膠廚具，包括鑊鏟、漏勺、剝皮器、意粉勺、去油勺等。

廚具致癌｜為什麼黑色塑膠增致癌風險？

報告顯示，由於黑色塑膠受到回收的廢棄電子電機設備 (WEEE) 成分的污染，而產生致癌物。不過，研究只針對黑色塑膠製品，其他顏色的塑膠還未經檢查，所以不排除其他顏色也含有同樣多溴化阻燃劑（BFR）的可能性。

雖然溴與癌症沒有直接關係，但有科學家認為，溴化阻燃劑的毒性水平有機會引致癌症、內分泌失調、神經毒性以及生殖和發育毒性的風險。研究人員估計，使用受污染的黑色塑膠廚房用具的人，每天平均會接觸到34,700 ppm的十溴二苯醚，濃度確實相當高，故盡可能避免使用黑色塑膠的廚具。

除了廚具，研究還發現兒童佩戴的串珠海盜幣項鍊、壽司托盤、食品雜貨托盤、髮飾等日常用品也存在溴化阻燃劑（BFR）。

廚具致癌｜黑色塑膠與易潔鑊同用更危險？

易潔鍋的塗層面跟黑色塑膠中含有的溴化阻燃劑（BFR）接觸時，有機會帶來千種塑膠微粒。（圖片來源：freepik）

普利茅斯海洋實驗室、NORCE 挪威研究中心、SALT Lofoten和挪威水研究所的科學家綜合發表了一項研究調查，結果顯示塑膠廚具與易潔鍋接觸的過程中，會將塑膠微粒釋放到食物中。

根據消委會網站資料，易潔鍋的塗層含有全氟辛酸（PFOA）和全氟辛烷磺酸（PFOS），一般情況下，身體不會吸收這些物質，也不會出現中毒反應。不過，當塗層跟黑色塑膠中含有的溴化阻燃劑（BFR）接觸時，則有機會帶來千種塑膠微粒，危害健康。

廚具致癌｜3類高危鍋具

除了黑色塑膠，還有哪些高危鍋具存在致癌風險？

1. 含鐵氟龍雜牌鍋具

購買易潔鑊之前，一定要了解清楚廠商鍋子是否含有鐵氟龍（聚四氟乙烯），建議購買有保證的鍋具！因為鐵氟龍被稱為其中一個「世紀之毒」，若鐵氟龍進入體內，半衰期往往是1年到2年，不易排出！長期累積下來恐怕會造成肝硬化、致癌等恐怖疾病。

2. 塗層破損的易潔鍋

一般情況下使用易潔鍋是不會影響健康，但一不小心使用金屬刷或粗糙的百潔布洗擦，塗層剝落，致癌物質便容易釋出。

3. 高温使用鍋具

過度高温烹調會釋岀致癌物質如四氟乙烯（TFE）。(圖片來源：freepik）

日常煮食如蒸、炒、煎、炸等，温度都不會超過250°C，如使用易潔鑊來煎肉，煮食溫度約200°C至240°C。不過温度一旦高於315°C，人體會立即感到不適如畏寒、發燒、大量流汗、咳嗽及呼吸困難等，温度再提升便會釋岀致癌物質如四氟乙烯（TFE）。

消委會｜教正確使用鍋具6貼士

想避免誤用鍋具，應跟從以下6項正確使用鍋具的方法！

1. 首次使用前先清潔

首次使用鍋具或廚具前，應用暖水、海綿、碗布清洗易潔鑊，以免刮損塗層。（圖片來源：Pexels）

首次使用鍋具或廚具前，應用暖水、海綿、碗布清洗易潔鑊，以免刮損塗層。

2. 避免用太高温煮食

如易潔鑊長期受温高達260°C，易潔層會變色和漸漸失去抗黏效能。

3. 慢火預熱

用慢火至中火預熱，切勿把食油過度加熱，以免釋岀太多油煙甚至燒焦。

4. 勿把鑊乾燒

不要把空的易潔鑊放在爐火上乾燒。

5. 避免用尖銳金屬用具接觸易潔鑊

如使用尖銳的金屬鑊鏟或叉在鑊面上切剁食物，會導致塗層被刮掉。

6. 開抽油煙機／抽氣扇

煮食時應開抽油煙機或抽氣扇，以保持廚房空氣流通。(圖片來源：Pexels）

煮食時應開抽油煙機或抽氣扇，以保持廚房空氣流通。