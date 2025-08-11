飯煲保養｜飯煲洗米刮傷塗層係錯？象印親解迷思 1動作比洗米更傷

飯煲保養｜「用飯煲內膽洗米會刮傷塗層。」大家總是小心翼翼對待飯煲內鍋，但原來一直都搞錯？有飯煲製造商對這說法進行澄清，原來這種說法並不完全正確，反而有一個常見的動作對飯煲內膽而言，比洗米更傷！



飯煲保養｜日本象印親解 飯煲洗米會否刮傷塗層？

用電飯煲煮飯時，常聽說用飯煲內膽洗米，內膽塗層會被刮花而不能再用，這種觀念其實已經過時。有日本媒體走訪各大型電器行，針對可否直接在飯煲內膽裡面洗米的疑問進行查證，日本飯煲大廠象印（象印マホービン株式會社）的商品企劃負責人三嶋一徳表示，不少消費者都認為絕對不可以用內鍋洗米，但其實用內鍋來洗是沒有問題。煮飯貼士｜正確洗米煮飯3部曲香嫩軟糯 錯1步營養流失忌用水喉水

用飯煲內膽會刮傷塗層？

飯煲保養｜飯煲洗米傷塗層說法已過時！1種飯煲例外

飯煲品牌象印負責人三嶋解釋，在20多年前用內膽洗米，的確有可能會破壞塗層，並導致米飯沾黏在內鍋上，但現今隨著塗層技術的創新，在內鍋裡輕輕打磨和攪拌都不會損壞塗層，所以可直接用內膽洗米，不會有任何影響。而除了象印外，其他家電牌包括HITACHI、日立、虎牌TIGER等，都表示用飯煲內膽洗米完全無問題。雖然多數的飯煲品牌，都可以直接使用內膽洗米，但現在市面上有愈來愈多有別於傳統飯煲卻要特別小心。

用飯煲內膽會刮傷塗層？

有一些新型態的飯煲會註明不可用內膽洗米，例如VERMICULAR RICEPOT IH琺瑯鑄鐵電子鍋，因為有可能會傷到琺瑯，故不適宜直接用內膽洗米。因此最安全的作法就是參照該商品所附的說明書。

飯煲保養｜在飯煲內膽洗碗 傷過洗米！

洗碗用飯煲內膽放仲傷過洗米

象印負責人三嶋一徳補充，有一個動作比洗米更傷，它就是洗碗時的壞習慣了。飯煲內膽內不可使用尖銳物或硬物，例如金屬湯匙或打蛋器等，亦不可將餐具或其他物品放在鍋中，以免造成塗層損傷或脫落。如果你習慣使用飯煲內膽收集污糟廚具，並在內清洗的話就大錯特錯了，這樣其實最傷飯煲！

洗米後，是不一定要浸米？

洗完米，之後便是浸米，但原來不是所有米都需要浸。究竟哪些米烹煮前需預先浸泡？哪些不需？（請按下圖）

煮白飯貼士｜香軟分明洗米第1泡勿用自來水 浸米5原因更富營養？

