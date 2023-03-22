護腎｜三高肥胖吸煙者4成腎功能異常！醫生提醒遵守護腎黃金8守則

腎臟病發生原因很多，除了三高慢性病之外，吸煙、肥胖也是影響腎功能異常原因之一，若不及早介入管理和改善，將導致腎功能惡化成為慢性腎臟病或末期腎病，不得不謹「腎」。



隨人口老化、台灣人飲食西化以及三高慢性疾病增加等因素，腎臟病已是重大健康議題，在2021年台灣人十大死因中，腎炎、腎病症候群及腎病變高居第9名，且呈現上升趨勢，醫師提醒三大高風險族群一定要提早檢查與治療。

護腎黃金8守則（按圖了解👇👇👇）

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過粗也是腎病高風險患者

依據台灣國民健康署2021年成人預防保健服務資料顯示，肥胖且腰圍過粗者有2成有腎功能問題，而三高病人中有肥胖又吸煙者近4成有腎臟功能異常的問題，且隨著年齡的增長，腎臟異常狀況呈現上升的趨勢。

台灣國民健康署署長吳昭軍指出，吸煙、肥胖、三高患者以及年長者相較於健康民眾，更應注意自身的腎臟功能，定期接受健康檢查並對腎臟病及早介入管理，戒除吸煙之不良習慣和體重控制，保持健康體態並維持正常血糖、血壓及血脂。

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並提醒民眾搭配護腎黃金8守則：多喝水、健康飲食、規律運動、定期檢查腎功能、三高控制、體重控制、不抽煙及避免服用不當藥物等，以維持腎臟健康，避免腎臟病進一步惡化至洗腎。

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年長族應每年抽血驗尿檢查

想要了解自身腎功能好壞，可透過「驗尿」及「抽血」檢查的方式及早得知，可以幫助民眾及早覺察三高及腎臟狀況。

台灣民眾可就近於住家附近的診所透過成人預防保健服務，針對腎臟病風險因子，如三高、吸煙、肥胖者，及使用非類固醇類抗發炎藥物（NSAIDs）者，或是腎功能異常的患者進行檢查。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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