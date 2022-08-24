護腎｜咖啡降腎衰竭風險、薑黃助排毒　醫生推介多吃4食物護腎

台灣腎臟科醫師江守山近日公開4種醫學研究發現有助護腎的食物，因為據目前醫學上來說，一旦「腎虧」了就沒有回頭路，所以許多人都趕快想遵循建議來補腎。



不過江守山提醒，這些護腎的食物如果吃錯時間了，可能無法達到效果。以魚油來說，它和我們吃進的各種油類相爭，所以要得到魚油的抗氧化效果，吃魚油不可馬上吃油炸等高油食物，其他時間也要少油、吃好油。

4大護腎食物（按圖👇👇👇）

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「腎虧」沒有回頭路？4大護腎食物有助腎功能

眾所周知，腎臟可不像肝臟這樣會不斷再生，腎細胞一旦受損了，腎功能只能盡量「維持」、避免腎功能繼續惡化，不過江守山以許多醫學報告的資料，舉出4種目前有醫學證據有助護腎的食物。第1個就是咖啡，他表示，咖啡除了有許多流行病學研究發現可以預防肝癌以外，喝咖啡也有助護腎。

咖啡可降低腎衰竭風險

江守山表示，一項使用新加坡華人健康研究的資料顯示，在研究人員以面對面訪談的方式訪問63257名年齡在45到74歲之間的男女後，發現有喝咖啡習慣的人出現腎衰竭的比例降低。他表示，最近還有一個是有8萬人進行統計的研究，這個研究發現，即使是有腎病的人喝咖啡，未來死於腎病的比率也比較低。

薑黃可促毒物快速排除

另一個則是近年來台灣極為受歡迎的「薑黃」。江守山說，幾乎沒有什麼方式可以提高腎功能損壞後的腎絲球過濾分率，也就是腎臟的過濾功能，但是研究卻發現薑黃可以！他表示，原因主要是薑黃素可以促進毒物快速排除，減少腎絲球的破壞，而且有抗氧化、抗發炎的作用，緩解腎臟發炎，因此具有保護腎臟作用。

▼薑黃的好處（按圖看清👇👇👇）

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魚油能降低腎功能受損，抗發炎護腎臟

第3種是魚油，江守山說，日本進行長達25年的研究發現，魚油可降低腎功能傷害，特別是有出現血尿的患者服食魚油較不易腎衰竭。他表示，魚油可改善血壓、降低血中三酸甘油脂、降低血管阻力及減少血栓的效果，同時還能降低腎臟的發炎反應，保護腎臟。

某些益生菌可吃含氮物，防止腎臟受損

第4則是益生菌。江守山表示，有研究發現某些益生菌主要以人體視為「廢物」的含氮廢物為食物，所以可以先一步幫助人體清除對腎臟有害的含氮物質，而達到保護腎功能的作用。

美式咖啡「咖有用」、薑黃要連吃3、4個月以上才有效

江守山說，這4種護腎食物也不是隨便亂吃就有幫助。像咖啡他就比較推薦美式咖啡含有比較高的抗氧化綠原酸。而薑黃要能達到作用，吃2、3天或幾星期也是不夠的，至少要吃幾個月才有作用。愛吃薑黃飯、咖哩飯的人可以天天吃，如果無法忍受天天吃薑黃味道，則可選擇信譽可靠的薑黃保健食品。

吃魚油前後勿吃高油食物，平時少吃油、吃好油

而吃魚油更要注意。江守山說，很多人一邊吞魚油想要抗氧化，但一轉身就大吃鹹酥雞、炸雞等油炸物。但是魚油的吸收和其他油品是呈現相爭的局面，如果吃了高油的食物，身體會先吸收其他更容易吸收的油脂，吞的魚油抗氧化作用都吸收不到了。

所以他提醒不只吃魚油的時間和和其他含油食物時間區隔開來，其他時間攝取油脂的量也要減少，而且最好只吃好油脂，讓體內呈現一個抗氧化的環境，腎臟及身體才不易發炎。

吃魚油6大好處、挑選魚油小秘訣 （按圖了解 👇🏻👇🏻👇🏻）

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護腎益生菌要慎選

江守山也提醒，想要攝取護腎益生菌，也要注意能護腎的益生菌和一般酸奶中的益生菌不同。現在很多酸奶都會標示主要作用，例如有些酸奶是幫助整腸，有些酸奶則標示能助抗過敏。再加上腎功能不佳的人，為避免攝取過多含磷食物，奶製品的攝取量也要限制。所以建議要選擇主要作用為護腎功能的益生菌，而非所有益生菌都有清除含氮廢物的功能。

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