骨質疏鬆｜比牛奶更高鈣6種蔬菜1款是奶11倍！50歲以上日攝多少鈣
撰文：黃偉麟
出版：更新：
骨質疏鬆第一時間需要補鈣，而補鈣大家會即時想起牛奶，但原來每100克牛奶，只有104克鈣質，相比這6種蔬菜，牛奶的鈣含量完全比下去，單單是髮菜及紫菜，其鈣含量足足是牛奶的11倍及3倍！
鈣不只護骨 維持心臟、肌肉及神經運作
香港食安中心2014年公布全港首個總膳食研究，報告顯示超過97%的香港成年人從膳食攝入鈣質的分量，低於世衞所訂的鈣推薦攝入量，報告亦建議香港消費者應增加攝取富鈣質的膳食，以減低患上骨質疏鬆症的風險。
香港營養師協會在一篇社交媒體貼文中，再次強調香港人要補鈣！而鈣質主要存於骨骼及牙齒，少量存於血液，人體需鈣幫助心臟、肌肉及神經正常運作，同時有助維持骨骼健康。
鈣質每天建議攝取量
6種蔬菜鈣含量比牛奶更高
牛奶每100克約含有104克鈣質，以下5種比牛奶鈣質更豐富的蔬菜，例如髮菜、紫菜等，而維他命C、蛋白質亦有助鈣質吸收。
+8
1. 髮菜：每100克含有1187克鈣，含量足足是牛奶的11倍。
2. 紫菜：每100克含有342克鈣，含量足足是牛奶的3.4倍。
3. 野莧菜：每100克含有336克鈣，含量足足是牛奶的3.3倍。
野莧比一般栽培的莧菜更有莧菜的香味，營養豐富。莧菜的葉子為卵型或針型，而野莧菜的葉子會小一些，頂端多數有凹缺。
4. 芥蘭：每100克含有181克鈣，含量足足是牛奶的1.8倍。
5. 皇帝菜：每100克含有115克鈣，鈣含量較牛奶高出11克。
6. 番薯葉：每100克含有105克鈣，鈣含量較牛奶高出1克。
【牛奶】低脂奶易致生暗瘡？補鈣真有效？一文解開牛奶10大迷思【營養補充品】維他命鈣片飯前食？食補充品10大錯誤飲熱水都錯！【咖啡】早上空腹飲5害處血糖上升鈣流失 起床後幾小時飲最好？【補鈣】女人易缺鈣鐵4種營養補充品點食最好？更年期日飲1杯豆漿補鈣｜骨質疏鬆補鈣有上限過多便秘胃脹 3類鈣片點揀點食最有效點保暖 | 氣溫急降點冚被最暖？瞓覺暖笠笠6招揚吓張被都暖啲！
哪6種蔬菜含鈣量比牛奶更高？
髮菜、紫菜、野莧菜、芥蘭、皇帝菜、蕃薯葉
50歲以上人士每天鈣質建議攝取量為多少？
1000至1300亳克