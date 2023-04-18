骨質疏鬆｜比牛奶更高鈣6種蔬菜1款是奶11倍！50歲以上日攝多少鈣

骨質疏鬆第一時間需要補鈣，而補鈣大家會即時想起牛奶，但原來每100克牛奶，只有104克鈣質，相比這6種蔬菜，牛奶的鈣含量完全比下去，單單是髮菜及紫菜，其鈣含量足足是牛奶的11倍及3倍！



鈣不只護骨 維持心臟、肌肉及神經運作

香港食安中心2014年公布全港首個總膳食研究，報告顯示超過97%的香港成年人從膳食攝入鈣質的分量，低於世衞所訂的鈣推薦攝入量，報告亦建議香港消費者應增加攝取富鈣質的膳食，以減低患上骨質疏鬆症的風險。

香港營養師協會在一篇社交媒體貼文中，再次強調香港人要補鈣！而鈣質主要存於骨骼及牙齒，少量存於血液，人體需鈣幫助心臟、肌肉及神經正常運作，同時有助維持骨骼健康。

鈣質每天建議攝取量

6種蔬菜鈣含量比牛奶更高

牛奶每100克約含有104克鈣質，以下5種比牛奶鈣質更豐富的蔬菜，例如髮菜、紫菜等，而維他命C、蛋白質亦有助鈣質吸收。

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1. 髮菜：每100克含有1187克鈣，含量足足是牛奶的11倍。

2. 紫菜：每100克含有342克鈣，含量足足是牛奶的3.4倍。

3. 野莧菜：每100克含有336克鈣，含量足足是牛奶的3.3倍。

野莧比一般栽培的莧菜更有莧菜的香味，營養豐富。莧菜的葉子為卵型或針型，而野莧菜的葉子會小一些，頂端多數有凹缺。

4. 芥蘭：每100克含有181克鈣，含量足足是牛奶的1.8倍。

5. 皇帝菜：每100克含有115克鈣，鈣含量較牛奶高出11克。

6. 番薯葉：每100克含有105克鈣，鈣含量較牛奶高出1克。

參考資料：李秉勳醫生、衞生署、香港營養師協會