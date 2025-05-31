健康食油｜橄欖油可煎炸花生油致發炎？4款最耐高溫牛油果油第1

健康食油｜烹調揀哪些食油更健康？選含不飽和脂肪酸的橄欖油、米糠油、芥花籽油？但別忽略油的冒煙點也是關鍵。煙點高低除了影響烹調方法外，跟飲食健康也有密切關係。



冒煙點是什麼？烹調高於冒煙點會產有害物

冒煙點即發煙點（Smoke point），是食油在烹煮時可承受的最高溫度，當溫度高於油的冒煙點，油的成分會出現變化，水、游離脂肪酸等物質會揮發，冒出白煙，油的味道也會變質，營養亦流失，更可能產出對人體有害的物質。因此，建議根據不同烹煮方式揀選不同冒煙點的食油，更有利健康。

牛油果油、苦茶油、花生油的冒煙點最高，最耐高溫。（圖片︰Unsplash）

最耐高溫4種食用油

台灣蕭捷健醫生在其個人facebook專頁分享，最能夠耐高溫的煮食油是牛油果油（酪梨油），冒煙點接近260°C，是目前冒煙點最高的植物油，適合大火炒、炸等高溫烹調。第二高冒煙點的是苦茶油，冒煙點接近252°C，不容易產生油煙，各樣烹調方式都適合。但最好避免與老薑一起烹調，防止香氣被搶。【食用油安全】開封后1個月已變質！保質8貼士最佳食用期限是...

牛油果油煙點是260°C，是最高冒煙點的食用油。(Envato)

耐高溫的油：



牛油果油260°C

苦茶油252°C

花生油232°C

橄欖油230°C



這些油適合各樣烹調方法，但花生油奧米加6脂肪酸含量較高，攝取過多容易造成身體發炎。牛油果油功效｜降血壓護眼抗炎8好處點食都得！挑選3招深或淺色好

花生油冒煙點也不低，但富含奧米加6脂肪酸，攝取過多容易造成身體發炎。(Envato)

中溫用的油︰



牛油175°C

豬油182°C

初榨橄欖油199°C



這些油適合各樣中溫的烹調方法，但用牛油或豬油烹調食物，最好不要超過180°C。

低溫用油︰



亞麻籽油

大豆油



這些油較適合用來涼拌或水炒，不適合用高溫煎炸。假如用亞麻籽油炒菜，建議加水燜炒，溫度不宜超過100°C，可避免油的煙點問題。

牛油豬油不宜煎炸易焦黑 初榨橄欖油更耐高溫

蕭醫生解釋花生油不容易被高溫氧化，但是奧米加6脂肪酸含量高，攝取過多容易造成身體發炎。而一般人認為牛油、豬油等動物性脂肪的冒煙點很高，其實不然。牛油的冒煙點約175°C、豬油是182°C，因此使用牛油或豬油烹調食物，最好不要超過180°C。牛油較適合用於烘培，不適合高溫煎炸。由於牛油非100%純脂肪，約2成的水、乳脂固體，當加熱超過100°C待水蒸發後，就很易變焦黑。

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精煉後的橄欖油冒煙點達230°C，初榨橄欖油冒煙點只199°C，使用前要留意。(Envato)

初榨橄欖油的冒煙點高達199°C，也保留了第一次壓榨橄欖後最完全的營養價值。而精煉後的橄欖油冒煙點達230°C，用來油炸食物沒有問題，只是高溫可能破壞部分橄欖油中的寶貴營養素。

市面上尚有各式各樣的煮食油包括米糠油、芥花籽油、葵花籽油、葡萄籽油等，蕭醫生未有一一詳細說明。整體而言，適合高溫，應付各式各樣的烹調又有益健康的食用油包括苦茶油、牛油果油，其次為橄欖油及初榨橄欖油。

消委會食油檢測｜香港市售14款橄欖油 煙點高於180℃

早前消委會亦有做煮食油檢測，一般人認為初榨橄欖油不宜用於高溫，但該測試中只有2款初榨橄欖油煙點低於180℃（Coosur特級初榨橄欖油 172℃、Palermo有機特級初榨橄欖油 170℃）。

可參考以下14款橄欖油煙點高於180℃，可用於烹調炒餸、油炸、烤焗▼▼

（圖片︰消委會）

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參考資料︰台灣醫生蕭捷健FB / 消委會 / 中時新聞