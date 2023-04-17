護眼飲食｜葉黃素護眼未必有效？專家3招抗眼睛疲勞補充2種營養素

市面上有相當多葉黃素相關產品，提供民眾日常保健眼睛的營養補充選擇。有不少人以為吃葉黃素能夠消除眼睛疲勞，但真的是這樣嗎？



專業營養師指出，光吃葉黃素，對於消除眼睛疲勞的作用並不大！

按圖了解10種蔬菜葉黃素+玉米黃素排名︰

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覺得眼睛疲勞 要做3件事

台灣營養師陳怡錞在粉絲專頁「Donna營養師-陳怡錞 保健營養專家」上說明，講到護眼 很多人就會想到要吃葉黃素，葉黃素可以進到眼睛的黃斑部，幫助對抗藍光、減少黃斑部病變，但眼睛不是只有黃斑部這個區域，絕非補充高劑量葉黃素就好！

陳怡錞說明，「眼睛疲勞」與「黃斑部」完全沒有關係，這是因為近距離用眼，使得睫狀肌太過緊繃所導致的。如果想改善眼睛疲勞，優先要做的事情是：放下手機、看看遠方，也可以將手掌搓熱後蓋在眼睛上熱敷，或用食指指節輕輕按摩眼睛周圍的穴道（小心不要按到眼球），這些物理性的方式都有助於緩解眼睛疲勞。

陳怡錞提到，眼睛疲勞的營養補充品，建議挑選以藻紅素和花青素為主、葉黃素為輔的產品，再搭配維他命B雜 （尤其是B1、B6、B12）。

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營養師解析 怎麼吃才能補充花青素？

陳怡錞補充，花青素大多存在於藍色、紫色、黑色等蔬果當中，像是藍莓、桑葚、紫番薯、提子皮、山桑子、黑加侖子（又稱黑醋栗）、黑豆種皮等，保健食品素材常見的有山桑子、黑加侖子、黑豆種皮、智利酒果、黑蘿蔔等。

研究證實：花青素 （山桑子） 可以促進微細血管功能，有助於預防視網膜病變、改善眼睛疲勞，且花青素具有強力的抗氧化能力，可以保護眼睛避免自由基傷害。另外，花青素（山桑子）也能促進眼睛視紫質的再生，有助於加快眼睛適應黑暗，提升夜間視力。

6大護眼營養素（按圖👇👇👇）

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另外，陳怡錞補充，藻紅素又稱為蝦紅素、蝦青素，存在於蝦蟹殼、三文魚、生蠔；它們可以從紅藻、浮游生物當中產生。研究證實藻紅素有助於促進眼球脈絡膜的血液流量，可以促進眼部循環、改善眼睛疲勞。且藻紅素同樣具有非常強的抗氧化能力，可以保護眼睛避免自由基傷害。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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