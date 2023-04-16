飲食陷阱｜魚生吃太多缺1種維他命　損神經恐致心衰竭點食減風險?

日本料理當中除了拉麵之外，最為人喜愛的選項應該就非壽司莫屬了，其中各種各樣的魚生片也讓饕客們讚不絕口，不過僅管魚肉確實富含營養價值，但在「生食」的情況下仍是有一定程度的隱憂；對此營養師提醒，魚生吃多可能會對健康造成危害。



台灣營養師蔡欣蓁在Instagram分享，魚肉營養價值高，含有豐富的EPA、DHA及優良蛋白質，是補充營養的優先選擇。然而，食用過多生魚肉可能會帶來健康危害。

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蔡欣蓁說明，不新鮮的魚肉可能有中華肝吸蟲或海獸胃腺蟲等寄生蟲；此外，生魚肉存有分解維他命B1的Thiaminase（㘔胺酶），人體因無法自行合成維他命B1，生魚肉中又含有㘔胺酶，若長期攝取魚生，可能會引起B1缺乏症。

蔡欣蓁指出，維他命B1參與能量代謝，若長期缺乏，可能會造成高能量需求的器官產生問題。症狀包括：食慾不佳、疲倦、睡眠障礙、肌肉無力、神經系統損傷、心臟擴大或衰竭等。事實上，不只要少吃魚生，只吃精白米的民眾也要注意B1缺乏，「畢竟B1都在那層被去掉的米糠裡了！」

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愛吃魚生又怕缺乏B1怎麼辦？她建議，可減少攝食頻率，每周吃一次即可；以及多吃富含維他命B1的食物，包括：全穀類、深色蔬菜、堅果等，並避免攝取過多酒精、咖啡。

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