健康飲食｜紅色護心紫色抗衰老 營養師推7色彩虹食物提升免疫力
現代人愈來愈注重健康，除了平時保健食品外，營養師表示，「彩虹食物」是很好的飲食選擇，不同種的蔬果內有豐富的植化素，不只可以強化心血管，還能避免泌尿道感染等。
台灣營養師高敏敏在Facebook分享，不是只有澱粉跟各種加工食品，比起吃很多瓶瓶罐罐，從天然的食物攝取營養最健康、身體最好吸收，彩虹食物就是很好的選擇，想讓補充足夠的植化素，這樣吃就對了！
彩虹食物飲食（按圖👇👇👇）
1. 紅色
- 富含營養：茄紅素、花青素
- 功效：強化心血管'、避免泌尿道感染
- 推薦食物：蔓越莓、紅椒、番茄、西瓜
2. 橙色
- 富含營養：類胡蘿蔔素
- 功效：強化心血管、提高免疫力
- 推薦食物：胡蘿蔔、南瓜、木瓜、柿子
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3. 黃色
- 富含營養：類黃酮素、葉黃素、玉米黃素
- 功效：保護眼睛健康
- 推薦食物：黃椒、粟米、番薯、鳳梨
4. 綠色
- 富含營養：葉綠素、維他命B雜、類胡蘿蔔素
- 功效：護肝排毒、提升代謝、助減重
- 推薦食物：牛油果、番石榴、奇異果、蔬菜類
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5. 紫色
- 富含營養：花青素、酚酸類、白藜盧醇
- 功效：維持記憶力、抗老化 加強泌尿系統健康
- 推薦食物：葡萄、紫米、藍莓、桑椹
6. 白色
- 富含營養：含硫化合物、多酚
- 功效：提高免疫力、顧肺、降低膽固醇
- 推薦食物：白蘿蔔、山藥、洋蔥、大蒜
按圖參考鑒別優質大蒜的4個重點︰
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7. 黑色
- 富含營養：多醣體、類黃酮素
- 功效：黑紫色的食物、抗氧化能力特別厲害
- 跟淺色食材相比，能預防老化性疾病、幫助抗氧化抗發炎、減少癌症風險，更是保持活力的好朋友
- 推薦食物：黑木耳、香菇、海藻、黑芝麻
高敏敏解釋，植化素其實就是蔬果的色彩與香氣，裡面有各種不同的「天然化合物」，而每種植化素都有不同功效，重點是「沒有一種食物會包含所有植化素！」因此她建議，最好的方式就是平均攝取、營養均衡！
各色蔬果都要補充，才能攝取到各種植化素及滿滿營養。
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