健康飲食｜紅色護心紫色抗衰老　營養師推7色彩虹食物提升免疫力

現代人愈來愈注重健康，除了平時保健食品外，營養師表示，「彩虹食物」是很好的飲食選擇，不同種的蔬果內有豐富的植化素，不只可以強化心血管，還能避免泌尿道感染等。



台灣營養師高敏敏在Facebook分享，不是只有澱粉跟各種加工食品，比起吃很多瓶瓶罐罐，從天然的食物攝取營養最健康、身體最好吸收，彩虹食物就是很好的選擇，想讓補充足夠的植化素，這樣吃就對了！

彩虹食物飲食（按圖👇👇👇）

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1. 紅色

- 富含營養：茄紅素、花青素

- 功效：強化心血管'、避免泌尿道感染

- 推薦食物：蔓越莓、紅椒、番茄、西瓜



2. 橙色

- 富含營養：類胡蘿蔔素

- 功效：強化心血管、提高免疫力

- 推薦食物：胡蘿蔔、南瓜、木瓜、柿子



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3. 黃色

- 富含營養：類黃酮素、葉黃素、玉米黃素

- 功效：保護眼睛健康

- 推薦食物：黃椒、粟米、番薯、鳳梨



4. 綠色

- 富含營養：葉綠素、維他命B雜、類胡蘿蔔素

- 功效：護肝排毒、提升代謝、助減重

- 推薦食物：牛油果、番石榴、奇異果、蔬菜類



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5. 紫色

- 富含營養：花青素、酚酸類、白藜盧醇

- 功效：維持記憶力、抗老化 加強泌尿系統健康

- 推薦食物：葡萄、紫米、藍莓、桑椹



6. 白色

- 富含營養：含硫化合物、多酚

- 功效：提高免疫力、顧肺、降低膽固醇

- 推薦食物：白蘿蔔、山藥、洋蔥、大蒜



按圖參考鑒別優質大蒜的4個重點︰

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7. 黑色

- 富含營養：多醣體、類黃酮素

- 功效：黑紫色的食物、抗氧化能力特別厲害

- 跟淺色食材相比，能預防老化性疾病、幫助抗氧化抗發炎、減少癌症風險，更是保持活力的好朋友

- 推薦食物：黑木耳、香菇、海藻、黑芝麻



高敏敏解釋，植化素其實就是蔬果的色彩與香氣，裡面有各種不同的「天然化合物」，而每種植化素都有不同功效，重點是「沒有一種食物會包含所有植化素！」因此她建議，最好的方式就是平均攝取、營養均衡！

各色蔬果都要補充，才能攝取到各種植化素及滿滿營養。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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