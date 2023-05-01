減肥｜身體缺水竟是致肥關鍵！2大飲食習慣　會開啟身體節能模式

肥胖原因普遍認為是高油、高甜飲食及缺乏活動，不過有專家提出新的解釋：肥胖的原因可能是因為吃太鹹、水喝太少。



肥胖有可能是其他原因造成的？美國亞利桑那州立大學醫學系教授、腎臟科醫師強森（Richard Johnson）在新聞網站《The Conversation》表示，近來有越來越多研究找到其他可能導致肥胖的原因，其中兩個意外的原因是吃太鹹、水喝太少，這是為甚麼？

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吃太鹹、水喝得少 促使身體啟動節能模式、累積脂肪

故事從一隻生活在北非沙漠的倉鼠說起。沙漠缺水缺食物，倉鼠的食物是一種像是蘆筍的植物鹽角草（Salicornia）。鹽角草沒甚麼營養，但是富含水分和鹽分，鹹度跟海水差不多。

沙漠倉鼠為何喜歡吃鹽角草，後來發現，沙漠倉鼠體內果糖濃度很高，推測鹽分幫助倉鼠把植物中極低含量碳水化合物轉化成果糖（一般動物是轉化成葡萄糖）。為何轉化成果糖，早有研究證實，果糖會幫助身體啟動節能生存模式，使熱量消耗變少、有機會進食就大吃特吃，讓倉鼠能適應沙漠缺乏食物的環境。

有趣的是，把野外的沙漠倉鼠當一般飼養老鼠餵養（碳水化合物佔總熱量50％），沙漠倉鼠立刻發胖、罹患糖尿病；但如果持續給予低碳水化合物的蔬菜，沙漠倉鼠則不發胖。

另外，水喝得少也促使身體累積脂肪。強森解釋，脂肪除了提供熱量，研究發現，在被身體分解後也會產生水分供身體使用，所以缺水，會促使身體囤積脂肪以備未來分解，也印證駱駝為何不喝水、光靠駝峰脂肪就可以支撐很久。

「早在2006年，刊登在《歐洲臨床營養期刊（European Journal of Clinical Nutrition）》就證實肥胖者大都水喝不夠，且抗利尿激素比一般人多，幫助腎臟留住體內水分；更甚者，2020年一篇研究發現，抗利尿激素會刺激脂肪形成，」強森說。

減重除了熱量控制，水分、鹽量都要注意 專家：肥胖者就像沙漠倉鼠

這兩個肥胖因素是否有理？台灣功能醫學營養師呂美寶曾讀過這位醫生的書，她指出，這篇文章內容和書的概念大致圍繞一個理論：「千萬年前氣候惡化、極端，食物來源不穩，所以動物大多會有『代謝症候群』或是胰島素抗性，是一種保護機制，避免葡萄糖等能量太快進入肌肉細胞，而是停留在血液中以利大腦做優先運用；或是冬眠前吃進大量水果，幫助脂肪累積以便抵禦寒冬，這樣的機制被留了下來。」所以到了食物充足的現代，這樣的生存模式反而有害健康。

雖然是理論，卻符合實際臨床觀察。「大多肥胖者飲食模式就像沙漠倉鼠，」呂美寶表示，水能幫助代謝、維持生理機能、增加飽足感，但減重個案大都水喝不夠，且美國的國民營養調查發現，水喝不夠與BMI增加有正相關。「水喝得不夠相對地就是體內鹽份比例高，加上肥胖者大都喜歡吃重口味食物，都跟沙漠倉鼠的生理狀態很像。」呂美寶補充，按照該專家邏輯，這兩種情況都會使身體啟動節能生存模式。

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呂美寶建議，減重要靠減少熱量攝取，但減少重鹹食物、多喝水，更能增加減重的效果，「心、腎功能正常的人，可以喝每公斤體重乘以30cc再多500cc的水，不要喝過多的咖啡、茶飲，因為會利尿，反而使體內鹽分比例提升；調味少用鹽，改用辛香料或吃食物本身的鮮甜味。」

專精減重的台灣林口長庚紀念醫院體重管理中心副主任莊海華也同意。莊海華指出，在衛教病人減重時，都會要求「多喝水，即使是沒有熱量的黑咖啡、無糖茶也盡量避免飲用。」莊海華解釋，已有研究顯示，多喝水的人挑選食物取向，跟喝有味道飲品的人不同，「跟口慾有關，喜歡喝有味道飲品的人，食物大都喜歡吃重口味或甜食。」

以果糖來說，發現有些肥胖者水果吃太多，加上手搖飲當中的高果糖漿，除了會致肥，學理上也會促使人體啟動節能模式，導致一直想吃東西。

不過莊海華也認為，這些現象和學理都有理，但需要更多研究證實，例如水喝不夠，那是缺乏多少水才會導致脂肪累積？都需要解答，「但清淡飲食、喝足夠水是健康飲食型態，做了準沒錯。」

節能模式解釋了為何減重者大多會復胖

該篇文章描述，從野外把沙漠倉鼠用人工方式飼養，結果老鼠快速發胖、罹患糖尿病。莊海華認為，這解釋無論用何種方式減重，多數人最後都會復胖。

沙漠倉鼠在野外已經啟動節能模式，換到一般老鼠的飲食內容就發胖，好比減重結束切換到正常飲食而復胖。莊海華解釋，減重時熱量攝取減少，人體會轉換成節能模式，「例如以前吃2,000卡會變胖、正常吃1,500卡能維持體重、1,200卡會瘦。減重時吃1,200卡而身體適應了，未來吃1,500大卡就會胖，」莊海華說，這樣的身體機制不會在減重結束後改變，所以才會很多人納悶，減重成功、恢復之前正常、不發胖的熱量攝取，卻反而變胖。

「減重就是條長久抗戰的不歸路，」莊海華說，減重得靠減少熱量攝取，所以即使減重成功了，還是要把減重過程中的飲食方式和熱量攝取當成日常習慣，否則復胖機率非常高。

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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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